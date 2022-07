Ucrânia / Rússia

Guerra na Ucrânia entra no quinto mês sem sinais de fim à vista

Áudio 01:02

Cinco meses após o começo do conflito na Ucrânia, a disputa ainda não mostra sinais de fim à vista. via REUTERS - CCTV via Instagram @zelenskiy_of

Texto por: Elton Aguiar 1 min

O conflito na Ucrânia entra hoje no seu quinto mês. O dia de ontem foi marcado por um ataque ao porto de Odessa, as autoridades locais continuam a preparar as infra-estruturas para a exportação dos cereais bloqueados. Apesar das tentativas de mediar a disputa, o conflito ainda não mostra sinais de fim à vista.