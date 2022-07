Congo/Rússia

Congo Brazzaville: Serguei Lavrov em visita oficial

Sergueï Lavrov AFP - HANDOUT

Texto por: Lucas Gonçalves 1 min

O chefe da diplomatia russa, Serguei Lavrov, chegou neste dia 24 de Julho no norte do Congo Brazzaville onde se avistou com o presidente Sassou Nguesso. Esta é a segunda etapa da sua digressao no continente africano.