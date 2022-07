Tatiana Pinto: «Euro Feminino é passado, objectivo agora da Selecção Portuguesa é o Mundial»

Futebol Feminino

O Campeonato da Europa vai entrar nas meias-finais. Na terça-feira, 26 de Julho, a Inglaterra vai medir forças com a Suécia, enquanto na quarta-feira, 27 de Julho, a Alemanha vai defrontar a França.

Este Europeu, que decorre em território britânico até 31 de Julho, contou com a presença da Selecção Portuguesa que foi eliminada na fase de grupos.

A Selecção das Quinas ficou no quarto lugar no Grupo C com um ponto. As portuguesas empataram a duas bolas frente à Suíça na primeira jornada, perderam por 2-3 frente aos Países Baixos na segunda jornada e foram derrotadas por 0-5 pela Suécia na terceira e derradeira jornada.

Em entrevista à RFI, após o jogo frente à Suécia, Tatiana Pinto, centro-campista portuguesa que actua no Levante, afirmou que Portugal deixou uma boa imagem neste torneio e pediu mais investimento no futebol feminino para que a Selecção das Quinas possa evoluir e ambicionar resultados melhores nos próximos torneios internacionais.

A atleta de 28 anos, já representou o Clube de Albergaria e o Sporting Clube de Portugal em território português, o SC Sand na Alemanha, o Bristol na Inglaterra, e o Levante em Espanha, frisou que agora o objectivo é o Mundial em que as portuguesas terão de derrotar a Sérvia. Recorde-se que Portugal está no terceiro lugar no Grupo H de apuramento para o Mundial-2023 com 16 pontos, atrás da Sérvia com 18, próxima adversária, e da Alemanha com 21 pontos, quando faltam duas jornadas para o fim da qualificação.

Como foi esta aventura no Euro Feminino 2022?

Tatiana Pinto: Foi incrível. Estar nestes palcos, para nós como atletas, que trabalhamos o ano todo, é uma honra, um privilégio estar aqui, o que tempo que for. Ninguém gosta de resultados como aquele frente à Suécia, mas é um orgulho participar no torneio com toda a equipa, com as minhas colegas. Somos realmente uma família, e quando o digo, digo de verdade. A nível pessoal é um sonho realizado estar nestas provas.

A aventura terminou com um sabor amargo com a derrota por 0-5 frente à Suécia?

Tatiana Pinto: É inegável que queríamos terminar o jogo frente à Suécia com um outro resultado. Ambicionávamos mais. Mas esse resultado não vai apagar tudo aquilo que fizemos durante o torneio, aquilo que conseguimos mostrar, apesar de termos estado sempre em desvantagem. Foi muito difícil sair com um resultado tão pesado (ndr: 0-5 frente à Suécia). Foi um pouco injusto em relação a tudo o que fizemos anteriormente. Tenho orgulho de ter estado no Euro e das minhas colegas de equipa. As minhas colegas são incríveis. O staff também. Só coisas boas podem surgir em breve.

O que este Euro Feminino trouxe para o futuro do futebol feminino em Portugal?

Tatiana Pinto: Viemos aqui deixar uma melhor imagem do que em 2017. Acho que isso conseguimos. Obviamente que queríamos e ambicionávamos muito mais. Não conseguimos. Mas é continuar aquilo que tem vindo a ser feito. O investimento da Federação tem sido incrível, como dos clubes e das atletas. Este é o caminho, mas é a hora de investir muito mais.

Mostraram que merecem mais investimento…

Tatiana Pinto: Acho que sim. O caminho é esse para continuarmos a evoluir cada vez mais. É necessário mais investimento. É o apelo que posso fazer a todas as entidades envolvidas: Continuarmos todos juntos a alavancar o futebol feminino em Portugal. É aquilo que nós todos queremos para chegarmos a estas competições ainda mais fortes.

Onde tem de haver esse investimento?

Tatiana Pinto: Em mais equipas provavelmente. Há muitas equipas masculinas que não têm equipa feminina e acho que isso está a faltar em Portugal para termos uma liga mais competitiva.

Próximo objectivo o Mundial?

Tatiana Pinto: Óbvio. Sempre foi o nosso principal foco. Agora é o nosso principal objectivo, estar no Mundial.

Para isso é necessário vencer a Sérvia…

Tatiana Pinto: Temos de aprender das coisas que não fizemos tão bem, corrigi-las, e também ver as coisas que foram bem feitas, porque houve muitas! É pegar nessas coisas boas e levá-las para a Sérvia. Vamos trazer os três pontos de lá, tenho a certeza disso.

Tatiana Pinto, internacional portuguesa 18-07-2022

Tatiana Pinto (centro), internacional portuguesa. © AFP - DANIEL MIHAILESCU

