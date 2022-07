Jéssica Silva: «A Selecção Portuguesa vai dar muitas alegrias aos adeptos e a próxima é o Mundial»

Futebol Feminino

O Campeonato da Europa entra nesta terça-feira, 26 de Julho, nas meias-finais com o jogo entre a Inglaterra e a Suécia. Quanto ao segundo jogo, que decorre na quarta-feira 27 de Julho, vai opor a Alemanha à França.

Publicidade Continuar a ler

Este Europeu, que decorre em território britânico até 31 de Julho, contou com a presença da Selecção Portuguesa que foi eliminada na fase de grupos.

A Selecção das Quinas ficou no quarto lugar no Grupo C com um ponto. As portuguesas empataram a duas bolas frente à Suíça na primeira jornada, perderam por 2-3 frente aos Países Baixos na segunda jornada e foram derrotadas por 0-5 pela Suécia na terceira e derradeira jornada.

Em entrevista à RFI, Jéssica Silva, ponta-de-lança portuguesa que actua no Benfica, admitiu estar triste com a eliminação e com a derrota frente à Suécia, ela que fez um balanço no entanto positivo das exibições de Portugal sobretudo frente à Suíça e aos Países Baixos, pedindo apoio aos portugueses para os próximos compromissos.

A atleta de 27 anos, que já representou o Clube de Albergaria, o Sporting de Braga e o SL Benfica em Portugal, o Linkoping na Suécia, o Levante em Espanha, o Kansas City nos Estados Unidos, e o Lyon em França, admitiu que agora é apontar as baterias para o próximo objectivo: o Mundial.

Recorde-se que Portugal está no terceiro lugar no Grupo H de apuramento para o Mundial-2023 com 16 pontos, atrás da Sérvia com 18, próxima adversária, e da Alemanha com 21 pontos, quando faltam duas jornadas para o fim da qualificação.

Que balanço pode fazer do torneio? Foi o realizar de um sonho para a Jéssica?

Jéssica Silva: Estou um bocadinho triste pela forma como saímos deste torneio. Penso que fizemos coisas muito incríveis durante todo o torneio. Frente à Suécia (ndr: 0-5) não foi o nosso dia, tudo correu mal. É sempre bom estar nestes torneios, para mim era um sonho estar aqui num Europeu, viver isto. Este torneio só nos prepara para o futuro, tenho a certeza. Aguarda-nos uma qualificação e tudo vamos fazer para estar na Austrália. Isto é o que quero agora, o Mundial. Estes torneios como o Euro são aqueles que nos fazem crescer. Admito que no Europeu, após o jogo frente à Suécia ficou um sabor amargo porque a derrota foi complicada e não foi fácil digerir isso. Mas isso faz-nos crescer. Temos de continuar a trabalhar para sermos melhores nestes momentos. Mas estou orgulhosa daquilo que fizemos no Euro Feminino. Conquistamos o respeito de todas as selecções. Agora olham para nós de forma diferente e isso quer dizer que estamos a fazer as coisas da forma correcta.

Com estes resultados no Europeu, acha que a Selecção Portuguesa merece mais atenção e mais investimento?

Jéssica Silva: Claro que sim. Quem nos acompanha, isto não é um trabalho de ontem! Este é o fruto de um trabalho iniciado há vários anos. Isto tem sido construído. Tentamos sempre jogar contra selecções acima de nós no ranking. Isto porque é na dificuldade que crescemos, na dificuldade que aprendemos, que somos melhores, e que evoluímos. Este torneio foi bom para nós, para as pessoas olharem para nós e perceberem que podem acreditar em nós. Nós temos um presente e um futuro brilhante. Acho que as pessoas têm de acreditar em nós, têm de investir em nós, a Selecção Nacional.

Acha que deu vontade às crianças de praticar futebol e de se identificarem com as atletas da Selecção Portuguesa feminina?

Jéssica Silva: Claro que sim com a visibilidade que tem este torneio. Uma prova com muitos espectadores, com muitos adeptos, isso ajuda sempre. Espero que as miúdas e os miúdos que nos viram não queiram ser apenas Cristiano Ronaldo, João Cancelo, Bernardo Silva ou Bruno Fernandes, mas que também queiram ser como nós: a Diana Silva, a Ana Borges ou a Jéssica Silva ou qualquer uma das jogadoras da nossa equipa. Isso é brilhante e faz parte do processo. As coisas têm de acontecer de uma forma natural e acho que estão a acontecer. Sem dúvida alguma este Europeu ajudar-nos-á a que as coisas sejam, evoluem, dessa maneira.

Próximo compromisso é o jogo frente à Sérvia a contar para o apuramento para o Mundial de 2023?

Jéssica Silva: Claro que sim. Este torneio foi uma preparação para aquilo que vamos ter em Setembro. Nessa altura recomeçamos a qualificação para o Mundial e são jogos que vamos ter de ganhar. Vamos ganhar sem dúvida alguma. Temos de ganhar porque queremos estar na Austrália e queremos voltar a mostrar Portugal ao mais alto nível.

Uma mensagem para todos os adeptos que estiveram presentes na Inglaterra?

Jéssica Silva: Eu tenho jogador pelo mundo fora e sempre ouvi dizer que: há portugueses em todo o lado. E aqui em Leigh não foi excepção. Tivemos muitos portugueses nas bancadas. Só temos pena de não ter retribuído, sobretudo no último jogo frente à Suécia. Tenho a certeza de que esta Selecção ainda vai fazer sorrir muitas vezes os adeptos. Eles têm é de acreditar e de continuar a apoiar-nos. Isso é o mais importante porque há muito para sorrir sem dúvida alguma.

Jéssica Silva, internacional portuguesa 18-07-2022

Jéssica Silva, internacional portuguesa. © Getty Images via AFP - ALEX BIERENS DE HAAN

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro