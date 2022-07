China: Pequim ameaça Estados Unidos em caso de visita de Pelosi a Taiwan

China/Estados Unidos

A Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, fala no Capitólio em Washington, em 21 de julho de 2022. As autoridades dos E.U.A. dizem ter pouco medo de que a China ataque o avião de Pelosi se ela voar para Taiwan.

Esta Quarta-Feira, o governo de Pequim ameaçou, os Estados Unidos de represálias caso a Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, efectue a visita oficial a Taiwan, que segundo certos órgãos de comunicação pretende realizar no mês que vem.

"Se os Estados Unidos persistirem em desafiar a linha vermelha da China com esta visita a Taiwan, enfrentarão medidas firmes em resposta e terão de assumir todas as consequências", disse o porta-voz da diplomacia chinesa Zhao Lijian respondendo a um jornalista sobre o possível aumento das actividades do exército americano na Ásia em caso de visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi a Taiwan.

Se os Estados Unidos, como a maioria dos países, não reconhecem oficialmente Taiwan, Washington, sempre apoiou a ilha e o seu estatuto democrático, sendo o seu maior fornecedor de armas. Na semana passada, o Presidente americano Joe Biden considerou que esta visita "não era uma boa ideia". Apesar de não confirmar a visita a Taiwan, prevista em Agosto segundo alguns órgãos locais, Nancy Pelosi declarou que " é importante para os Estados Unidos que mostrem o seu apoio a Taiwan."

A China opõe-se firmemente a esta visita, considerando que Taiwan continua a ser uma das suas províncias históricas, e que uma visita do governo de Washington seria uma forma de provocação. Refira-se que nos últimos anos, Pequim aumentou a pressão sobre a ilha de 24 milhões de habitantes face ao aumento do apoio americano, efectuando nomeadamente incursões na zona de defesa aérea de Taiwan.

