Futebol Feminino: Inglaterra na final do Euro 2022

As inglesas venceram por 4-0 a Suécia com um tento da luso-inglesa Lucy Bronze (direita).

A Selecção inglesa de futebol feminino apurou-se para a final do Campeonato da Europa que decorre em território britânico. As inglesas eliminaram as suecas por 4-0.

O primeiro jogo das meias-finais estava marcado para esta terça-feira, 26 de Julho, entre a Inglaterra e a Suécia.

A Selecção anfitriã tinha vencido os quatro primeiros encontros na prova: As inglesas venceram por 1-0 a Áustria, por 8-0 a Noruega e por 5-0 a Irlanda do Norte. 14 golos apontados e nenhum sofrido em três jogos, acabando no primeiro lugar no Grupo A. Isto enquanto nos quartos-de-final, a Inglaterra derrotou a Espanha por 2-1 após prolongamento.

Quanto à selecção sueca tinha três triunfos e um empate em quatro jogos realizados: As suecas venceram por 2-1 a Suíça e por 5-0 Portugal, e empataram a um bola frente aos Países Baixos. 8 golos apontados e dois sofridos em três jogos, acabando no primeiro lugar no Grupo C. Isto enquanto nos quartos-de-final, a Suécia derrotou a Bélgica por 1-0.

Na primeira meia-final da prova, perante mais de 28 mil espectadores, em Sheffield, o encontro até foi equilibrado nos primeiros minutos entre as duas selecções.

No entanto, rapidamente as inglesas passaram para a frente no marcador. Aos 34 minutos, a ponta-de-lança do Arsenal, Beth Mead, abriu o marcador para a Inglaterra.

A vencer por 1-0, a selecção da casa vai acelerar durante a segunda parte.

Aos 48 minutos, a defesa luso-inglês do FC Barcelona, Lucy Bronze, marcou o segundo tento na partida.

As suecas, a perder por 2-0, tentaram reagir, mas a Inglaterra vai apontar mais dois tentos.

Aos 68 minutos, a ponta-de-lança do Manchester United, Alessia Russo, apontou um golo de grande classe, de calcanhar.

O resultado ficou fixado aos 76 minutos com um último tento marcado pela ponta-de-lança do Chelsea, Fran Kirby.

A Inglaterra venceu por 4-0 a Suécia e continua em prova, com possibilidades de chegar ao título europeu em casa.

Na outra meia-final do Euro Feminino 2022, a Alemanha defronta a França em Milton Keynes.

Euro Feminino 2022. © AFP - JUSTIN TALLIS

