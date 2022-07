França: Mohamed Ben Salman em visita a Paris

França

O príncipe herdeiro saudita Mohammed ben Salman vai ser recebido pelo Presidente francês Emmanuel Macron esta quinta-feira à noite. Nesta que é sua primeira visita à Europa desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na Turquia em 2018.

Emmanuel Macron vai receber Mohammed ben Salman para um "jantar de trabalho", agendado para as 20H30 de Paris, no palácio do Eliseu, em Paris.

Segundo fontes diplomáticas, Emmanuel Macron e Mohamed Ben Salman deveriam evocar a questão do programa nuclear iraniano. Riade receia que Teerão se torne numa potência nuclear, isto numa altura em que continuam as discussões para reactivar o acordo internacional que foi enterrado em 2018 pelos Estados Unidos.

Neste encontro, deverá ser igualmente abordada a crise do petróleo, num contexto de guerra na Ucrânia e de aumento dos preços da energia. Face ao aumento da inflação, os países ocidentais tentam convencer a Arábia Saudita a aumentar a sua produção para aliviar os mercados. No entanto, até agora Riade resiste a esta pressão, alegando que o país tem compromissos com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+).

Esta reunião acontece após a deslocação do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Arábia Saudita, marcando um regresso de Mohamed Ben Salman à cena internacional.

De referir que as relações entre o Príncipe herdeiro saudita e os países ocidentais estavam distantes, depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Um assassinato pelo qual Ben Salman foi directamente responsabilizado.

Vários defensores dos Direitos Humanos já vieram denunciar este encontro. A ONG Human Rights Watch escreveu no Twitter: "MBS aparentemente pode contar com Emmanuel Macron para reabilitá-lo na cena internacional, apesar do assassinato atroz do jornalista Jamal Khashoggi, a repressão implacável das autoridades sauditas contra a oposição, e os crimes de guerra no Iémen"

MBS peut apparemment compter sur Emmanuel Macron pour le réhabiliter sur la scène internationale malgré le meurtre atroce du journaliste Jamal Khashoggi, la répression impitoyable des autorités saoudiennes contre toute critique, crimes de guerre au Yémen

Face ao descontentamento a Primeira-Ministra, Elizabeth Borne respondeu, declarando que "Não se trata de questionar o nosso compromisso com os Direitos Humanos". O Eliseu confirmou esta tarde que o Presidente francês vai abordar a questão dos Direitos Humanos com o dirigente saudita.

