Futebol: Liverpool arrecadou primeiro troféu da temporada inglesa

O Liverpool venceu por 3-1 o Manchester City e arrecadou a Community Shield, a Supertaça inglesa, neste sábado 30 de Julho.

O primeiro troféu da temporada inglesa 2022/2023 foi arrecadado pelo clube do Liverpool.

No estádio King Power na cidade de Leicester, o público inglês assistiu ao primeiro grande jogo da temporada entre o Manchester City, campeão britânico, e o Liverpool, vencedor da Taça da Inglaterra.

Primeiro jogo para Erling Haaland com o Manchester City

Primeiro encontro da temporada e primeiro jogo a titular para o avançado norueguês Erling Haaland, que chegou ao Manchester City proveniente do Borussia Dortmund.

No entanto, não foi a estreia desejada para o ponta-de-lança de 22 anos que descobre o seu quarto campeonato após o norueguês com o Bruyne e o Molde, o austríaco com o Red Bull Salzburgo e o alemão com o Borussia Dortmund.

O avançado da Noruega não conseguiu marcar e ajudar a sua equipa a triunfar.

Alexander-Arnold abriu caminho, Darwin Núñez fechou o resultado

O defesa britânico Alexander-Arnold abriu o marcador com um tento aos 21 minutos de jogo. Um golo que permitiu aos ‘Reds’ estar a vencer no intervalo.

A segunda parte foi equilibrada e os ‘Citizens’ até empataram o encontro com um tento apontado pelo avançado argentino Julián Álvarez, que chegou durante o Verão 2022 proveniente do River Plate.

Mas o Liverpool conseguiu novamente passar para a frente no marcador com um tento do avançado egípcio Mohamed Salah apontado de grande penalidade aos 83 minutos.

O resultado ficou fixado em 3-1 com um último golo marcado pelo avançado uruguaio Darwin Núñez, que chegou aos ‘Reds’ proveniente do Benfica durante este Verão.

O Liverpool venceu a prova pela 16ª vez, igualando o Arsenal no segundo lugar no historial atrás do Manchester United que arrecadou o troféu 21 vezes.

De notar que o Manchester City venceu a prova seis vezes, a última em 2019.

Mohamed Salah, avançado egípcio do Liverpool. © AP - Kirsty Wigglesworth

