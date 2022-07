Iraque

Iraque: manifestantes voltam a invadir o parlamento

Áudio 01:18

Pela segunda vez esta semana, apoiantes do influente clérigo xiita Moqtada al-Sadr invadiram o parlamento iraquiano, contra a decisão da aliança “Plataforma de Coordenação” de nomear um novo primeiro-ministro. REUTERS - THAIER AL-SUDANI

Texto por: Elton Aguiar 1 min

No Iraque, o impasse político continua e as tensões estão a aumentar. Dois dias após a entrada de manifestantes no parlamento iraquiano, centenas de manifestantes voltaram a invadir o parlamento em apoio ao clérigo xiita Moqtada al-Sadr, contra a decisão da aliança “Plataforma de Coordenação” de nomear um novo primeiro-ministro pró-iraniano.