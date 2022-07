Futebol: FC Porto arrecadou Supertaça, primeiro título da época em Portugal

Futebol

O FC Porto venceu por 3-0 o Tondela e arrecadou a Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu da época 2022/2023 em Portugal.

Primeiro jogo e primeiro triunfo para o Futebol Clube do Porto nesta época 2022/2023 que arrancou neste sábado 30 de Julho com a Supertaça portuguesa.

A Supertaça Cândido de Oliveira opõe o vencedor do Campeonato português, o FC Porto, e o vencedor da Taça de Portugal, que neste caso foi também o FC Porto, no entanto no regulamento, é o finalista da Taça que defronta o Campeão Nacional português nesta prova se o vencedor das duas provas for o mesmo clube. Isto significa que o finalista da final da Taça foi o Tondela.

FC Porto demasiado forte

Os portistas entraram melhor no encontro e rapidamente dominaram o adversário, aliás o primeiro golo surgiu aos 30 minutos de jogo com um tento apontado pelo avançado iraniano Mehdi Taremi.

Uma vantagem de 1-0 que se vai transformar em 2-0 apenas três minutos mais tarde com um golo marcado pelo avançado brasileiro Evanilson.

Uma vantagem confortável no fim dos primeiros 45 minutos.

A segunda parte acabou por não trazer nada de novo. Os dragões dominaram e até acrescentaram um terceiro tento com um golo apontado por Mehdi Taremi, que bisou neste encontro.

O FC Porto venceu por 3-0 o Tondela no Estádio Municipal de Aveiro.

Os azuis e brancos arrecadaram pela 23ª vez a Supertaça Cândido de Oliveira, dominando esta prova visto que o segundo lugar é ocupado pelo Sporting Clube de Portugal com… 9 triunfos.

A época 2022/2023 em Portugal começou como acabou a anterior, com um triunfo do Futebol Clube do Porto.

Mehdi Taremi, avançado iraniano do FC Porto. © LUSA - PAULO CUNHA

