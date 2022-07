Futebol Feminino: Inglaterra venceu pela primeira vez o Europeu

Futebol Feminino

A Inglaterra venceu pela primeira vez o Campeonato da Europa de futebol feminino. As inglesas derrotaram na final a Alemanha por 2-1, após prolongamento, num jogo que decorreu no Estádio Wembley em Londres, a capital britânica.

Publicidade Continuar a ler

A final do Euro Feminino 2022 decorreu no Estádio Wembley em Londres, a capital britânica, perante 87 192 espectadores (ndr: recorde em finais de Europeus), entre a Inglaterra e a Alemanha.

A Selecção anfitriã tinha vencido os cinco primeiros encontros na prova: As inglesas venceram por 1-0 a Áustria, por 8-0 a Noruega e por 5-0 a Irlanda do Norte, acabando no primeiro lugar no Grupo A. Isto enquanto nos quartos-de-final, a Inglaterra derrotou a Espanha por 2-1 após prolongamento. Nas meias-finais as inglesas venceram por 4-0 a Suécia.

Quanto à selecção alemã tinha vencido os cinco primeiros encontros na prova: As alemãs venceram por 4-0 a Dinamarca, por 2-0 a Espanha e por 3-0 a Finlândia, acabando no primeiro lugar no Grupo B. Isto enquanto nos quartos-de-final a Alemanha venceu por 2-0 a Áustria. Nas meias-finais as germânicas derrotaram a França por 2-1.

87 192 espectadores (ndr: recorde em finais de Europeus masculinos e femininos) no Estádio Wembley em Londres, a capital britânica, para a final do Euro feminino 2022 entre a Inglaterra e a Alemanha. © AP - Rui Vieira

Primeira parte sem golos, segunda com tentos

A primeira parte, apesar de animada, acabou por sem golos entre as duas selecções que não arriscaram muito.

A segunda parte foi diferente. Aos 56 minutos, a ponta-de-lança britânica de 22 anos do Manchester United, Ella Toone, entrou para o lugar de Ellen White, internacional inglesa do Manchester City. Esse momento foi importante porque Ella Toone, que já tinha apontado um tento frente à Espanha, abriu o marcador desta vez frente à Alemanha aos 62 minutos.

A vencer por 1-0, as inglesas pareciam caminhar para o triunfo, ainda por cima a estrela da selecção alemã, Alexandra Popp, que tinha apontado 6 golos em cinco jogos, lesionou-se no aquecimento e não participou no jogo.

Mas desta vez foi a centro-campista Lina Magull, atleta de 27 anos do Bayern Munique, que conseguiu empatar aos 79 minutos.

Um empate que permaneceu até ao fim dos 90 minutos.

Durante o prolongamento a Inglaterra vai conseguir apontar o tento da vitória. Aos 110 minutos, a ponta-de-lança de 24 anos do Manchester City, Chloe Kelly, marcou o segundo golo das britânicas.

A Inglaterra venceu por 2-1 a Alemanha após prolongamento no Estádio Wembley em Londres.

A Inglaterra venceu por 2-1 a Alemanha após prolongamento. © REUTERS - LISI NIESNER

A selecção britânica arrecadou pela primeira vez o troféu, enquanto as germânicas detêm o maior número de títulos visto que venceram oito vezes a prova em 13 edições. Aliás a selecção alemã tinha vencido as oito finais em que participou, tendo sido derrotada pela primeira vez numa final.

De notar que Alexandra Popp, ponta-de-lança germânica de 31 anos que joga no Wolfsburgo, e Beth Mead, ponta-de-lança britânica de 27 anos que actua no Arsenal, apontaram 6 golos no torneio e foram as melhores marcadores do Euro Feminino 2022.

Brasil venceu Copa América

A selecção brasileira arrecadou pela oitava vez, em 9 edições, a Copa América de futebol feminino, o campeonato sul-americano. As brasileiras venceram por 1-0 a Colômbia, país anfitrião, num jogo que decorreu no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga.

De notar que a outra selecção que também conquistou um título foi a Argentina em 2006. Nas outras oito edições, de 1991 a 2022, o Brasil venceu a prova (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022).

Troféu do Campeonato da Europa Feminino. © AFP - LINDSEY PARNABY

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro