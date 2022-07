Guerra na Ucrânia: ataque contra sede de frota russa do Mar Negro

Um drone atacou, este domingo (31), a sede da frota russa no Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia, ferindo seis pessoas. AFP - HANDOUT

Texto por: Elton Aguiar 1 min

A Rússia informou neste domingo (31), que um ataque com drone atingiu a sede da frota russa no Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia, ferindo seis pessoas. A Ucrânia nega estar por detrás do ataque.