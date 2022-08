Temporada de incêndios em alta na Europa e Estados Unidos

Temporada de Incêndios

A temporada de incêndios continua a castigar a Europa e os Estados Unidos. No estado da Califórnia, o incêndio "McKinney" já é o maior do ano.

A temporada de incêndios continua na Europa e nos Estados Unidos. O calor extremo e o vento continuam a fazer progredir inúmeros focos de incêndio, nomeadamente nos Estados Unidos, em Portugal e em França.

Na Califórnia, um novo incêndio denominado “McKinney”, que deflagrou no norte do estado e continuou a progredir durante o fim-de-semana, já é o maior do ano.

Até ao momento as chamas consumiram cerca de 20.000 hectares e mais de 3.000 pessoas foram retiradas de suas casas. Esta situação obrigou o governador Gavin Newsom a decretar estado de emergência nas zonas afectadas.

O incêndio Oakfire, que até então estava fora de controlo, foi dominado a cerca de 60% de acordo com o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia.

Em Portugal o número de focos de incêndio também continua a aumentar, nomeadamente com o surgimento de novos focos nos arredores de Lisboa, mas também no centro e no norte do país.

Numa entrevista acordada à agência Lusa, o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), disse que o incêndio de Ourém, no centro do país, que deflagrou no domingo e até ao início da manhã era o que mais meios mobilizava, foi completamente dominado.

Segundo as estimativas do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), apenas este ano arderam mais de 56.000 hectares em todo o país.

Em França, um novo foco de incêndio consumiu cerca de 150 hectares de vegetação no distrito de Landes, no sudoeste do país.

Uma nova onda de calor é esperada esta semana, com cinco distritos em alerta laranja, e com temperaturas podendo chegar aos 40 graus na quarta-feira.

