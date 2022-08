Biden anunciou a morte do chefe da Al Qaeda num bombardeamento aéreo

Terrorismo

O Presidente americano anunciou ontem a morte do egípcio Ayman Al-Zawahari, que tinha sucedido a Ben Laden na direcção do grupo jihadista Al Qaeda, após a morte deste último em 2011. Segundo indicou Joe Biden, o terrorista foi morto por um drone americano na madrugada de domingo, quando se encontrava à varanda da sua casa num bairro nobre da capital do Afeganistão.

Publicidade Continuar a ler

"Sábado, sob as minhas ordens, os Estados Unidos efectuaram com sucesso um bombardeamento aéreo sobre Cabul, no Afeganistão, que provocou a morte do emir da Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahari", anunciou ontem Joe Biden que ao declarar que "justiça foi feita" e que "esse terrorista já não existe", também considerou que esta morte vai permitir às famílias das cerca de 3 mil vítimas dos atentados do 11 de Setembro de "virar a página".

No seu discurso de ontem, Joe Biden explicitou ainda que esta operação foi milimetricamente preparada e que não causou nenhuma vítima civil, tendo apenas causado a morte do seu alvo.De acordo com um responsável americano, o ataque não necessitou nenhuma presença militar terrestre, tendo-se baseado apenas na utilização de dois mísseis Hellfire.

A presença de Al-Zawahari no Afeganistão constituia uma violação clara dos acordos concluídos em Doha em 2020 entre os Estados Unidos e os Talibã que se tinham comprometido a não acolher mais nenhum membro da Al-Qaeda no seu país, não deixou contudo de observar o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. Em resposta, o governo afegão acusou Washington de ter violado os referidos acordos ao efectuar bombardeamentos no seu território.

Al-Zawahari, 71 anos, que se encontrava em fuga desde os atentados do 11 de Setembro de 2001 de que era considerado um dos cérebros, tinha a cabeça a prémio por 25 milhões de Dólares. Filho da burguesia do Cairo, ele tinha abandonado o seu país em meados dos anos 80 para se juntar à resistência afegã durante a ocupação da antiga URSS. Nessa época, trava conhecimento com Ben Laden de quem se torna braço-direito, até herdar a chefia da Al-Qaeda em 2011 na sequência da morte deste último. O desaparecimento de Al-Zawahari acontece 2 anos depois do assassinato em Teerão de outro alto dirigente do grupo jihadista, Abdullah Ahmed Abdullah, pela mão dos serviços secretos israelitas.

O anúncio da morte do número dois da Al-Qaeda ocorre um ano depois da retirada caótica dos americanos do Afeganistão, um episódio que marcou o regresso ao poder dos Talibã 20 anos depois de terem dirigido o país uma primeira vez.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro