Filme Nação Valente estreia na competição de Locarno

Ilustração do filme "Nação Valente", do realizador português Carlos Conceição. A realização concorre para o Leopardo de Ouro na 75ª edição do Festival de cinema de Locarno.

O filme "Nação Valente", do realizador português Carlos Vasconcelos, estreia hoje (4) no importante Festival de Cinema de Locarno, quarto no ranking mundial, onde o cinema português sempre tem lugar e projecção.

Este ano, seleccionaram nas diversas secções cinco filmes portugueses e um deles - que deve estrear hoje às 14 horas do horário local, em projecção reservada para a imprensa - está na Competição Internacional, a mostra mais prestigiosa do Festival. É um filme do cineasta Carlos Vasconcelos, seu segundo longa-metragem, tratando do fim do colonialismo português em Angola.

O filme conta a fuga dos portugueses e seus descendentes de Angola. O resumo do filme nos fala nos confrontos com nacionalistas angolanos e há espaço para um drama - uma jovem angolana que descobre o amor e a morte ao se encontrar com um soldado português.

O filme é uma reflexão sobre a história, sobre o colonialismo, sobre a guerra, o medo, e um retrato da metafísica da tirania, segundo Carlos Conceição. É uma reflexão sobre a natureza cíclica do fascismo e como ele continua sendo uma ameaça à evolução.

Falaremos mais tarde sobre esse filme e sobre os outros que iremos vendo aqui em Locarno.

Rui Martins, do Festival Internacional de Cinema de Locarno para a Rádio França Internacional.

