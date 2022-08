China / Taiwan - Japão

Quatro mísseis balísticos chineses teriam sobrevoado a ilha de Taiwan

O exército chinês iniciou os seus maiores exercícios de sempre ao largo do estreito de Taiwan, em resposta à visita da porta-voz da câmara dos representantes norte-americana, Nancy Pelosi, à ilha Formosa. AFP - HECTOR RETAMAL

Texto por: Elton Aguiar 2 min

De acordo com o Ministério de Defesa do Japão, o exército chinês teria disparado quatro mísseis balísticos, que sobrevoaram a ilha de Taiwan, durante exercícios militares, e caíram sobre a sua Zona Económica Exclusiva. Esta é a primeira vez que mísseis chineses caem sobre as águas japonesas.