"A França deixou de ser um país amigável" – Dmitry Peskov

Rússia / França

O presidente francês Emmanuel Macron, à direita, dá as boas-vindas ao presidente russo Vladimir Putin no Forte de Bregancon em Bormes-les-Mimosas, no sul da França, segunda-feira, 19 de agosto de 2019.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou esta sexta-feira, 5 de Agosto, que “a França deixou de ser um país amigável”, quando perguntado sobre os motivos do presidente francês Emmanuel Macron e Vladimir Putin não trocarem chamadas há dois meses.

Publicidade Continuar a ler

"A França é um Estado pouco amigável no que diz respeito às acções que desenvolve em relação ao nosso país", disse o porta-voz do Kremlin, quando perguntado sobre os motivos do presidente francês Emmanuel Macron e Vladimir Putin não trocarem chamadas há dois meses.

Posteriormente, o representante esclareceu que "eles não se telefonam um ao outro porque sentem que o momento não é oportuno, e de momento não é necessário". Mas, “se a necessidade surgir, [eles] podem telefonar um ao outro instantaneamente"...

Este ano, o presidente francês manteve contactos frequentes com o seu homólogo russo.

A última troca oficial entre os dois chefes de Estado data de 28 de Maio, quando os dois líderes discutiram por telefone sobre o destino dos soldados ucranianos feitos prisioneiros pelo exército russo com o chanceler alemão Olaf Scholz. Outras conversas ocorreram no início de Maio, uma vez no início de Março e cinco vezes em Fevereiro, no auge das tensões diplomáticas. Emmanuel Macron também viajou pessoalmente para Moscovo no dia 7 de Fevereiro, para se encontrar com Putin.

Não é a primeira vez que um alto representante russo faz declarações similares a respeito da França.

No final do mês de Julho, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, criticou ferozmente o líder francês devido a declarações que qualificavam Moscovo como "um dos últimos impérios coloniais do século passado".

Durante um recente deslocamento ao continente africano, nomeadamente aos Camarões, ao Benim e à Guiné-Bissau, Macron aproveitou o momento para tecer fortes críticas ao governo russo. O mandatário francês reiterou que Moscovo busca afirmar o seu domínio na região africana, usando “cinicamente” o combustível e a comida como alavanca, acrescentando que Putin está "a travar uma guerra de conquista ao estilo imperial".

Esta declaração decorre num contexto em que a França enfrenta uma crise energética severa, e o número de opções para remediar diminuem.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro