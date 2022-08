Erdogan volta a reunir-se com Vladimir Putin na Rússia

Rússia / Turquia

O presidente turco Erdogan encontrou-se novamente, hoje na Rússia, em Sochi, com o seu homólogo Putin, para discutir a guerra na Ucrânia, o conflito na Síria e relações bilaterais. No dia em que três novos cargueiros com cereais ucranianos deixaram Odessa via a Turquia.

Apenas duas semanas após o último encontro com Vladimir Putin – em Teerão, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan viajou hoje até Sochi, a famosa estância balnear russa no mar Negro, a cerca de 800 km de Odessa, para falar novamente com o seu homólogo russo. É a oitava visita de Erdogan à Rússia desde o início de 2019.

Erdogan utilizou a visita para analisar a implementação do acordo para o escoamento dos cereais ucranianos, depois do primeiro navio com cereais estar prestes a chegar ao seu destino (Líbano), após uma viagem sem problemas através do Mar Negro e do estreito do Bósforo, e ao abrigo do acordo assinado há três semanas entre a Ucrânia, a Rússia, a Turquia e as Nações Unidas.

Hoje mesmo as autoridades ucranianas anunciaram que mais três navios zarparam dos portos da região de Odessa, o Navistar, com 33 mil toneladas de milho, com destino à Irlanda, o Rojen, com 13 mil toneladas, que navegará até ao Reino Unido, e o Polarnet, com 12,000 toneladas de cereal, que descarregará na Turquia. Todos estes navios serão uma vez mais inspeccionados à entrada do Bósforo. Um outro cargueiro vazio já foi inspeccionado e está agora a dirigir-se para Odessa para carregar cereal.

Erdogan tem dito que o acordo sobre os cereais – o primeiro grande compromisso entre os dois países em guerra, abre boas perspectivas para outros acordos, e que continuará a trabalhar para um cessar-fogo na guerra na Ucrânia.

Erdogan e Putin discutiram ainda o conflito na Síria – Erdogan certamente pediu a Putin um acordo tácito para realizar nova intervenção militar no norte do país vizinho contra as milícias curdas sírias.

Os dois presidentes também discutiram questões de comércio bilateral - a Turquia não impôs qualquer sanção à Rússia, para não hostilizar o Kremlin nos seus esforços de mediação, e é um parceiro económico importante para Putin, e temas energéticos: uma empresa russa, a ROSATOM, está a construir a primeira central nuclear turca, e substituiu recentemente os seus parceiros turcos por outros russos, enquanto Ancara quer assegurar que não haverá interrupção no fornecimento de gás natural à Turquia, já que cerca de metade do gás natural consumido no país é importado da Rússia através de dois gasodutos sob o Mar Negro.

Ouça aqui a correspondência de José Pedro Tavares, correspondente em Ancara.

Correspondência de José Pedro Tavares, 05/08/2022

