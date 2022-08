Tailândia: Incêndio provoca pelo menos 14 mortos e 40 feridos

Incêndio/Tailândia

Na Tailândia, pelo menos 14 pessoas morreram e 40 ficaram feridas, 12 delas em estado grave, na sequência de um incêndio numa discoteca perto da cidade de Pattaya, a cerca de 160 quilómetros de Banguecoque. Os dados foram actualizados pela agência France-Presse (AFP).

Publicidade Continuar a ler

As vítimas, quatro mulheres e 10 homens, tinham entre 17 e 49 anos de idade e eram todos de nacionalidade tailandesa, avança ainda a AFP.

O incêndio deflagrou por volta da 1 hora da manhã local, de quinta para sexta-feira, (18:00 TMG), numa altura em que o espaço nocturno estava lotado. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a dimensão do incêndio e os danos causados pelo fogo.

Incêndio na Tailândia provoca pelo menos 40 mortos. AP - Anuthep Cheysakron

As autoridades estão a investigar as causas do incidente. Apesar disso, o Ministro tailandês do Interior, Anupong Paochinda, já disse que a discoteca, intitulada "Montanha B", estava a funcionar "sem licença".

Esta trata-se da catástrofe mais mortífera em casas nocturnas desde 2009. Nesse ano, na noite de Ano Novo, um incêndio, que deflagrou numa discoteca em Banguecoque, matou 67 pessoas. O fogo começou após o lançamento de fogo-de-artifício. Na altura, tanto o proprietário do estabelecimento como o proprietário da empresa responsável pelo espectáculo pirotécnico foram condenados a três anos de prisão.

Os incêndios na Tailândia são bastante frequentes devido ao descuido que existe relativamente às regras básicas de segurança neste tipo de estabelecimentos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro