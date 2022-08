Futebol: Benfica e Lyon arrancam temporada com triunfos

Futebol

A temporada 2022/2023 de futebol arrancou na Europa com várias ligas, entre elas a portuguesa e a francesa. Benfica e Lyon venceram os respectivos jogos.

Em Portugal, o Benfica abriu a temporada em Lisboa, no Estádio da Luz, com um triunfo por 4-0 frente ao Arouca.

O jogo ficou definido ainda na primeira parte. O primeiro golo da temporada foi apontado aos 8 minutos pelo defesa brasileiro, de 29 anos, Gilberto.

A vencer por 1-0, os encarnados vão aumentar a vantagem quando o intervalo se aproximou.

Aos 42 minutos, o avançado português, de 29 anos, Rafa Silva aumentou a vantagem, isto antes do médio argentino, de 21 anos, Enzo Fernández fechar o resultado na primeira parte com um terceiro tento aos 45+6 minutos.

De notar que o defesa brasileiro, de 25 anos, Mateus Quaresma, do Arouca, foi expulso aos 45+3 minutos após uma falta sobre Rafa Silva quando este seguia isolado para a baliza adversária.

No intervalo, o Benfica vencia por 3-0 e o Arouca estava reduzido a 10 elementos.

Durante a segunda parte, a equipa lisboeta vai gerir a vantagem, mas mesmo assim vai acrescentar um quarto tento aos 87 minutos com um golo marcado pelo avançado Rafa Silva, que bisou na partida.

O SL Benfica venceu por 4-0 o Arouca na primeira jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

O Campeão português, o FC Porto, recebe neste sábado o Marítimo no Estádio do Dragão, enquanto o Sporting Clube de Portugal mede forças com o Sporting de Braga no domingo 7 de Agosto.

Em França, o Lyon acolheu e venceu o AC Ajaccio por 2-1. Os golos da equipa da casa foram apontados pelo avançado brasileiro, de 22 anos, Tetê, e pelo avançado francês, de 31 anos, Alexandre Lacazette de grande penalidade. Isto enquanto o único tento da equipa da Córsega foi marcado pelo médio francês, de 35 anos, Thomas Mangani de grande penalidade. De notar que o guarda-redes português do Lyon, Anthony Lopes, foi expulso após ter cometido uma falta sobre o avançado Mounaim El Idrissy que se transformou em grande penalidade para o AC Ajaccio. A equipa da Córsega também ficou reduzida a dez elementos após a expulsão do avançado francês Romain Hamouma.

O Campeão francês, o Paris Saint-Germain, desloca-se ao terreno do Clermont neste sábado, enquanto o Mónaco joga também neste sábado no terreno do Estrasburgo, e o Marselha recebe o Reims no domingo 7 de Agosto.

