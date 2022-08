Futebol: Campeões PSG e FC Porto iniciam temporada 2022/2023

Futebol

A temporada 2022/2023 de futebol arrancou na Europa em vários países, entre eles Portugal e França. PSG e FC Porto, campeões nacionais, entram hoje em acção.

O Campeão português, o FC Porto, recebe neste sábado o Marítimo no Estádio do Dragão na primeira jornada da primeira divisão de futebol.

Em declarações à imprensa, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admitiu que o Marítimo não será um adversário fácil: “As expectativas são as de sempre: fazer um bom jogo e ter um resultado positivo, que passa pela vitória. O Marítimo tem estado desde a 12ª jornada do campeonato passado com o Vasco Seabra (ndr: treinador da equipa), que fez um trabalho excelente, pois pegou a equipa na penúltima posição e chegou ao fim num tranquilíssimo 12º lugar. É verdade que registou algumas saídas e entradas, mas continua a ser uma equipa competitiva, bem organizada e que sabe bem aquilo que tem de fazer nos diferentes momentos do jogo”, frisou Sérgio Conceição.

O técnico do Futebol Clube do Porto afirmou ainda que os azuis e brancos não partem como favoritos à conquista do título: “Obviamente, há favoritos. São os históricos três ‘grandes’, sendo que também incluo o Sporting de Braga, mas não há vantagem por termos conquistado três campeonatos nos últimos cinco anos. Acho que é importante olhar para esta maratona de 34 jornadas. Os clubes que mencionei partem em pé de igualdade e tudo depende daquilo que fizermos em campo, até porque não é o peso da camisola que envergamos que vai decidir algo. O que passou, passou”, concluiu Sérgio Conceição.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto 06-08-2022

Ainda em Portugal, o Benfica abriu a temporada em Lisboa, no Estádio da Luz, com um triunfo por 4-0 frente ao Arouca na sexta-feira 5 de Agosto, enquanto o Sporting Clube de Portugal mede forças com o Sporting de Braga no domingo 7 de Agosto.

FC Porto sagrou-se Campeão de Portugal. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

Em França, o Lyon acolheu e venceu o AC Ajaccio por 2-1 no primeiro jogo da temporada em território francês. Os golos da equipa da casa foram apontados pelo avançado brasileiro, de 22 anos, Tetê, e pelo avançado francês, de 31 anos, Alexandre Lacazette de grande penalidade. Isto enquanto o único tento da equipa da Córsega foi marcado pelo médio francês, de 35 anos, Thomas Mangani de grande penalidade.

De notar que o guarda-redes português do Lyon, Anthony Lopes, foi expulso após ter cometido uma falta sobre o avançado Mounaim El Idrissy que se transformou em grande penalidade para o AC Ajaccio. A equipa da Córsega também ficou reduzida a dez elementos após a expulsão do avançado francês Romain Hamouma.

O Campeão francês, o Paris Saint-Germain, desloca-se ao terreno do Clermont neste sábado na primeira jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol.

Para Eric Mendes, jornalista desportivo luso-francês, o PSG é o favorito à conquista do título.

Recorde-se que a 31 de Julho, o Paris Saint-Germain venceu o ‘Trophée des Champions’, a Supertaça francesa, derrotando por 4-0 o Nantes no jogo inaugural da época francesa 2022/2023.

O PSG venceu a Supertaça francesa. © AFP - JACK GUEZ

