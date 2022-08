Gaza: Ataques aéreos israelitas provocam pelo menos 10 mortos

Conflito/Faixa de Gaza

Pelo menos 10 pessoas morreram esta sexta-feira, na sequência de vários ataques aéreos levados a cabo por Israel na Faixa de Gaza. A justificação para estes ataques: as ameaças levadas a cabo pela Jihad Islâmica da Palestina, depois de um dos seus líderes, Bassem Saadi, ter sido detido na Cisjordânia.

No Médio Oriente, voltam a viver-se momentos de grande tensão e violência. Esta sexta-feira, ataques levados a cabo por israelitas na Faixa de Gaza provocaram 10 mortos, incluindo uma criança de 5 anos e 55 feridos, de acordo com as autoridades palestinianas. Já as Forças Armadas de Israel falam em 15 mortos. Uma das vítimas confirmadas é Taysir al-Jabari, comandante da Jihad Islâmica.

Os ataques de Israel terão começado devido a rumores de potenciais ações armadas de retaliação por parte da Jihad Islâmica, após a detenção na segunda-feira de um dos seus líderes.

Este sábado, prosseguem os ataques de ambas as partes no enclave palestiniano. As forças israelitas já disseram mesmo que a operação que estão a levar a cabo, denominada Amanecer, poderá vir a durar uma semana.

Para além disso, segundo disse um porta-voz militar israelita, citado pela agência France-Presse, Israel "não está a levar a cabo negociações de cessar-fogo". Estas informações acontecem após relatos de que o Egipto pretenderia ajudar a mediar o conflito.

O movimento palestiniano Hamas mantém-se, por enquanto, à margem do conflito, mas já veio a público condenar a conduta de Israel, dizendo que os israelitas estão “novamente a cometer crimes”.

Entretanto, as autoridades israelitas disseram que prenderam 19 membros da Jihad Islâmica na Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967.

A situação em Gaza é cada vez mais complicada e agravou-se com a suspensão, desde terça-feira, da única central elétrica da região, devido ao bloqueio das entradas do enclave por parte de Israel que já temia uma resposta por parte da Jihad Islâmica.

O confronto das últimas horas afigura-se como a maior escalada de violência desde o conflito de Maio de 2021 na região, que provocou mais de 200 mortos, entre israelitas e palestinianos.

UE pede contenção às partes em conflito

A União Europeia já se pronunciou sobre o actual conflito em Gaza e pediu contenção às partes discordantes.

“Apesar de Israel ter o direito de proteger a sua população civil, deve fazer tudo para evitar um conflito maior que, em primeiro lugar, afectaria as populações civis de ambos os lados e causaria mais vítimas e mais sofrimento”, defendeu o Serviço de Ação Externa da UE, num comunicado divulgado este sábado.

