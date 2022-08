Futebol: PSG e FC Porto esmagam adversários na jornada inaugural

Futebol

O Paris Saint-Germain venceu por 0-5 o Clermont com golos do brasileiro Neymar (direita) e do marroquino Achraf Hakimi (esquerda).

O Paris Saint-Germain e o Futebol Clube do Porto entraram a vencer nos respectivos campeonatos, marcando cinco golos em cada um dos jogos.

‘Entrada à Campeão’ é o que se pode dizer dos primeiros jogos dos Campeões de França e de Portugal, o PSG e o FC Porto, que derrotaram respectivamente o Clermont por 5-0 e o Marítimo por 5-1.

PSG com Neymar e Messi, mas sem Mbappé

O Paris Saint-Germain deslocou-se ao terreno do Clermont e venceu por 0-5 na primeira jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol.

A primeira parte acabou por ser decisiva com três golos dos parisienses apontados respectivamente pelo brasileiro Neymar, aos 9 minutos, pelo marroquino Achraf Hakimi, aos 26 minutos, e pelo brasileiro Marquinhos, aos 38 minutos. 0-3 no intervalo.

A segunda parte foi também dominada pelos parisienses que contaram no onze inicial com quatro lusófonos - os portugueses Vitinha e Nuno Mendes, e os brasileiros Neymar e Marquinhos.

O clube parisiense vai acrescentar mais dois golos no fim do encontro com tentos apontados pelo avançado argentino Lionel Messi aos 80 e 86 minutos de jogo.

O PSG venceu por 0-5 o Clermont, clube onde actua o brasileiro Neto Borges.

De notar que no outro encontro na Liga Francesa, neste sábado, o Monaco venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Estrasburgo.

FC Porto entra a vencer no Dragão

O FC Porto recebeu e venceu por 5-1 o Marítimo num jogo a contar para a primeira jornada da primeira divisão portuguesa de futebol.

O encontro também ficou resolvido na primeira parte com três golos apontados pelos portistas: o iraniano Mehdi Taremi bisou, com tentos aos 12 e 42 minutos de jogo, e o brasileiro Evanilson marcou o terceiro golo aos 40 minutos de jogo.

Durante a segunda parte, os espanhóis do FC Porto marcaram os restantes golos com tentos do defesa Iván Marcano, aos 68 minutos, e do avançado Toni Martínez, aos 76 minutos.

De notar que o Marítimo conseguiu reduzir o marcador aos 88 minutos com um golo do defesa brasileiro Cláudio Winck. Recorde-se que os madeirenses contaram no onze inicial com o internacional moçambicano, Zainadine Júnior.

O FC Porto entrou a vencer na Liga Portuguesa por 5-1 frente ao Marítimo e lidera a tabela classificativa. Nos outros encontros deste sábado, o Estoril derrotou por 2-0 o Famalicão, enquanto o Vizela venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Rio Ave.

Neste domingo, 7 de Agosto, o Sporting Clube de Portugal mede forças com o Sporting de Braga em Lisboa.

Para Rúben Amorim, treinador do Sporting Clube de Portugal, o objectivo da equipa leonina será sempre o título apesar dos três grandes serem favoritos à conquista do troféu.

Rúben Amorim, Treinador do Sporting CP 07-08-2022

FC Porto, detentor do título de Campeão de Portugal. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAÚJO

