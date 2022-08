Guterres avisa que “qualquer ataque contra centrais nucleares é suicida"

#Guerra na Ucrânia

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse que qualquer ataque contra centrais nucleares "é algo suicida". A maior central nuclear da Europa, em Zaporijjia, na Ucrânia, foi atacada duas vezes em 24 horas, este fim-de-semana. Kiev e Moscovo acusam-se mutuamente.

Dias depois de ter alertado que a Humanidade está a "um erro de cálculo da aniquilação nuclear", António Guterres insiste que "qualquer ataque contra centrais nucleares é algo suicida". Desta vez, as declarações do Secretário-Geral da ONU acontecem horas depois de a maior central nuclear da Europa, em Zaporijjia, na Ucrânia, ter sido atacada duas vezes em apenas 24 horas, na sexta-feira e na noite de sábado para domingo.

Guterres pediu a suspensão das operações militares junto a Zaporijjia e o acesso aos inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica.

O Secretário-Geral da ONU falava numa conferência de imprensa em Tóquio, no Japão, dois dias depois de ter discursado no 77° aniversário de Hiroshima, quando disse que a Humanidade está a brincar "à roleta russa" no âmbito das tensões actuais.

A central nuclear de Zaporijjia passou, no fim-de-semana, para a linha da frente da guerra na Ucrânia, com Moscovo e Kiev a acusarem-se mutuamente dos ataques às instalações situadas no Sul do país e a admitirem que há danos num depósito de combustível nuclear usado e em vários sensores utilizados para detectar fugas radioactivas. A Agência Internacional de Energia Atómica avisou que o risco de desastre nuclear “é muito sério”.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu o ataque à central como “terror nuclear”, enquanto o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, responsabilizou as forças ucranianas por um ataque "potencialmente extremamente perigoso" que "poderia ter consequências catastróficas para uma vasta zona, incluindo para o território europeu".

