Futebol: Benfica apurou-se para play-off da Champions, Mónaco na Liga Europa

O SL Benfica eliminou os dinamarqueses do Midtjylland e apurou-se para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol, isto enquanto o Mónaco perdeu frente ao PSV e vai agora disputar a fase de grupos da Liga Europa.

Benfica venceu os dois jogos

O SL Benfica venceu por 1-3 na deslocação ao terreno dos dinamarqueses do Midtjylland num jogo a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões europeus.

Na primeira mão, em Lisboa, os encarnados já tinham vencido por 4-1 no Estádio da Luz.

No play-off de acesso à fase de grupos da Champions League, os lisboetas vão defrontar os ucranianos do Dínamo Kiev. A equipa da Ucrânia eliminou os austríacos do Sturm Graz, vencendo as duas mãos: 1-0 e 2-1 após prolongamento.

Mónaco eliminado da Liga dos Campeões

Os franceses do Mónaco, que tinham empatado na primeira mão a uma bola, tinham de vencer para seguir em frente.

Na segunda mão, nos Países Baixos, os monegascos até vão estar a vencer por 1-2, mas os holandeses do Eindhoven vão empatar a duas bolas, e levar o encontro para o prolongamento.

Durante os 30 minutos do prolongamento, os holandeses vão apontar mais um golo e vencer por 3-2, apurando-se assim para o play-off onde vão defrontar os escoceses do Rangers que eliminaram os belgas da Union Saint-Gilloise.

Quanto ao Mónaco acaba por integrar a fase de grupos da Liga Europa, segunda prova mais importante da UEFA, organismo que gere o futebol europeu.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

