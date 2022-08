Taiwan começou exercícios militares em plena crise com a China Popular

Taiwan/Estados Unidos/China

Taiwan iniciou exercícios militares com fogo real, um dia depois de a China ter prolongado as suas manobras militares. Os exercicios de Taiwan visam simular a defesa da ilha contra uma potencial invasão chinesa. As manobras chinesas aconteceram na sequência da visita da presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, ha uma semana e que foi encarada por Pequim como uma provocação.

Tsung Che Chang, representante de Taiwan em Portugal, sublinha que os exercicios militares ja estavam programados ha muito.

Hoje o nosso Ministério da defesa já disse que este exercício, que está a acontecer agora em Taiwan, é um exercício programado já muito antes !

Essa ameaça da China não acontece agora. Não é só hoje ! Nos últimos 70 anos em Taiwan, a qualquer momento, temos essa ameaça chinesa da invasão.

Taiwan já está preparado, estamos a reforçar a nossa capacidade de defesa cada dia. Mas isso só vai fazer Taiwan reforçar a nossa determinação de defesa da nossa democracia, da nossa vida de Liberdade, isso só vai consolidar a nossa determinação.

Se você ouve essa propaganda chinesa disseram que [Nancy] Pelosi é que provocou a situação, mas realmente quem provocou a situação é a China. A visita de Pelosi não é uma provocação, é um resultado da provocação chinesa.

Quem está a provocar invadir Taiwan é a China. Essa visita de Pelosi é para mostrar o apoio à nossa democracia. Porque temos os mesmos valores que a maior parte dos países ocidentais.

Taiwan é um arquipélago pequeno, relativamente ao gigantismo da República Popular da China: acha mesmo que o exército taiwanês tem condições para defender o território?

Quando dizemos que Taiwan é uma ilha, às vezes as pessoas pensam em ilhas pequenas, mas Taiwan o território de Taiwan, essa “ilha” é um terço de Portugal e a população temos três vezes mais população do que portugueses, no continente.

Quer dizer Taiwan, em comparação com a China, é um país menor, mas não é uma ilha pequenina e durante 70 anos o mundo sabe que a economia do Taiwan cresceu bastante, não é? Estamos no mundo entre os 15 ou 16 lugares do comércio internacional.

Quer dizer com a capacidade de Taiwan já temos condição, a capacidade económica e a capacidade militar também.

Mesmo que os americanos tenham cortado relações com Taiwan no ano de 1979, mas os americanos continuam a apoiar a democracia de Taiwan, de acordo com a lei doméstica, que se chama a Lei de Taiwan e que passou pelo congresso americano.

Em Taiwan temos apoio internacional, sobretudo antigamente. Recebemos muito apoio americano. Com essa crise, quer dizer nos últimos anos, com a China a mostrar mais essa ameaça para o mundo. O mundo agora está mais alerta para a expansão da China. Então em Taiwan cada dia estamos a receber muito mais apoio.

E há garantias, mesmo, de apoio norte-americano caso a China decida entrar em guerra ?

O nosso ministro das relações exteriores já disse que essa responsabilidade de defesa é de Taiwan. Quem precisa de sair para defender o nosso país são os nossos cidadãos.

Quer dizer em Taiwan vamos defender a nossa democracia, o nosso povo, a nossa família. Mas precisamos de apoio de países ocidentais. Queríamos ter mais apoio de países com os mesmos valores de mentalidade de Taiwan.

Porquê? Taiwan não é o único objectivo de expansão da China, há o problema com a Índia, lá no Sul.

Pequim está-se expandir para o Mar do sul da China. Quer dizer a expansão da China não tem limites ! Taiwan é só uma parte.

Em grande parte o mundo tem que agradecer a Taiwan porque está na linha da frente. Se Taiwan conseguir consolidar a nossa posição será difícil para a China expandir-se para outro lado; é por isso que o papel de Taiwan…

Lembro-me ainda na época do general Mac Arthur ele disse que Taiwan é uma porta real, física. Se conseguimos defender Taiwan, conseguimos defender todos esses valores de democracia do mundo ocidental.

