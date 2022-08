Fernando Chalana, antigo futebolista, faleceu em Portugal

Futebol

Foto de arquivo de 06 de maio de 1984 do antigo futebolista Fernando Chalana que morreu hoje aos 63 anos. Com início da formação no Barreirense, Chalana, 37 vezes internacional por Portugal, chegou ao Benfica em 1974/75, ainda com idade de júnior e mudou-se em 1984/85 para o Bordéus, clube no qual esteve três anos antes de regressar às 'águias', terminando a carreira com uma época no Belenenses (1990/91) e outra no Estrela da Amadora (1991/92).

Fernando Chalana, antigo futebolista, acabou por falecer na madrugada deste 10 de Agosto, divulgou o site do SL Benfica.

Aos 63 anos, o ‘Pequeno Genial’ acabou por falecer nesta quarta-feira, 10 de Agosto, ele que nasceu a 10 de Fevereiro de 1959, natural do Barreiro.

Formado no Barreirense, rapidamente chegou ao Sport Lisboa e Benfica na época 1974/1975. Na equipa sénior, o primeiro jogo em que Fernando Chalana vestiu oficialmente a camisola do Benfica pela primeira vez foi a 7 de março de 1976, com apenas 17 anos e 25 dias.

Fernando Chalana apenas deixou os encarnados em 1984 quando se mudou para o Bordéus onde permaneceu de 1984 a 1987. Um período complicado em que acumulou muitas lesões.

O internacional português, que tinha o apelido de ‘Chalanix’ devido ao bigode parecido com o da conhecida personagem de ficção ‘Astérix’, arrecadou duas vezes o Campeonato francês, antes de regressar a Portugal.

Em Portugal com o Benfica, Fernando Chalana venceu seis vezes o campeonato entre outros títulos.

O antigo médio ofensivo nunca venceu um título europeu de clubes nem com a Selecção Portuguesa, tendo caído aos pés da França na meia-final do Euro 1984 em que Portugal perdeu no prolongamento frente aos gauleses por 2-3. Esse Europeu conquistado pelos franceses em França por 2-0 na final frente à Espanha.

Após mais três temporadas no Benfica de 1987 a 1990, Fernando Chalana fechou a carreira jogando uma época no Belenenses (1990/1991) e uma no Estrela de Amadora (1991/1992).

Depois da carreira de futebolista, Fernando Chalana acabou por ser treinador em vários escalões no Sport Lisboa e Benfica, das camadas jovens até à equipa principal.

O mundo do futebol em Portugal tem reagido à notícia, inclusive o Presidente do Benfica, Rui Costa, que foi treinado por Chalana: “Estamos a falar daquele que todos nós consideramos o maior génio do futebol português. Enquanto presidente tudo farei para que a memória dele esteja bem presente em todos os benfiquistas. Todos nós que vivemos o clube temos memória de Chalana, cada um à sua maneira, quanto mais não seja como adepto, por vê-lo fazer tanta coisa boa que fez nos campos. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e conhecer a pessoa fantástica e humana que era. Tenho inúmeras memórias dele. É de facto um dia muito triste para toda a nação benfiquista, diria até um dia muito triste para todos os amantes do futebol. O nosso génio, após sofrer tanto nestes últimos tempos, acabou por curiosamente escolher o dia 10 para nos deixar e partir em paz. É um dia muito triste para todos nós, por ver partir um dos maiores génios do futebol nacional, um dos maiores símbolos do clube. Terá com toda a certeza um lugar na história do clube para sempre, por tudo aquilo que ele fez, por aquilo que ele foi e por todas as memórias de grande satisfação que temos dele”, em declarações à BTV.

Foto de arquivo de 04 de outubro de 2011 do antigo futebolista Fernando Chalana que morreu hoje aos 63 anos. © LUSA - NUNO VEIGA

