Futebol: Real Madrid venceu Supertaça europeia

O Real Madrid venceu a primeira prova europeia, a Supertaça, derrotando os germânicos do Eintracht Frankfurt num jogo que decorreu em Helsínquia na Finlândia.

A Supertaça europeia de futebol opõe todos os anos o vencedor da Liga dos Campeões, neste caso o Real Madrid, e o vencedor da Liga Europa, na época passada o Eintracht Frankfurt.

Real Madrid sem oposição

Os espanhóis do Real Madrid com um onze habitual, sem nenhum reforço, conseguiram abrir rapidamente o marcador aos 38 minutos de jogo com um tento apontado pelo defesa austríaco de 30 anos, David Alaba.

Num jogo equilibrado durante a primeira parte, os madrilenos conseguiram marcar enquanto as tentativas dos germânicos fracassaram.

Durante a segunda parte, os jogadores do Eintracht Frankfurt tentaram tudo para chegar ao empate, no entanto foi nessa fase que os ‘merengues’ fixaram o resultado final.

Aos 65 minutos de jogo, o avançado francês Karim Benzema, de 34 anos, marcou o segundo tento da equipa madrilena.

324º golo de Karim Benzema pelo Real Madrid, ele que ultrapassa Raúl e isola-se como segundo melhor marcador de sempre do clube, atrás do internacional português Cristiano Ronaldo que apontou 450 golos.

Após o segundo tento, os germânicos vão baixar o ritmo, enquanto os espanhóis vão gerir o resultado.

O Real Madrid venceu por 2-0 o Eintracht Frankfurt e arrecadou pela quinta vez a Supertaça europeia de futebol, igualando o FC Barcelona e o AC Milan no topo da classificação dos clubes que mais supertaças conquistaram.

De notar que uma única equipa portuguesa venceu este troféu, o FC Porto em 1987. Nesse ano, os dragões derrotaram por 2-0 os holandeses do Ajax no conjunto das duas mãos, visto que os portistas venceram cada encontro por 1-0, seja nos Países Baixos ou em Portugal, numa altura em que havia dois encontros para definir o vencedor da Supertaça.

O defesa David Alaba (direita) e o avançado Karim Benzema (esquerda) apontaram os dois tentos do Real Madrid no triunfo diante do Eintracht Frankfurt na Supertaça europeia de futebol por 2-0. © AFP - OLGA MALTSEVA

