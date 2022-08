Ciclismo: Frederico Figueiredo veste amarela em dia de 6° lugar para a BAI-Sicasal-Petro de Luanda

Ciclismo

O ciclista português Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor) venceu a quinta etapa da Volta a Portugal em bicicleta que ligou Mealhada a Miranda do Corvo (Observatório de Vila Nova), numa distância de 165,7 quilómetros. Com este triunfo, Frederico Figueiredo veste agora a amarela, numa etapa em que o norte-americano Barry Miller da equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda terminou no sexto lugar.

A Volta a Portugal masculina em bicicleta arrancou a 4 de Agosto e termina dia 15. Uma prova que tem um terceiro camisola amarela, mas sempre da mesma equipa Glassdrive Q8 Anicolor.

Após o português Rafael Reis e o uruguaio Mauricio Moreira, desta vez é o português Frederico Figueiredo que enverga a camisola amarela de líder da prova.

Na subida ao Observatório de Vila Nova, presente pela primeira vez na história da Volta a Portugal, Frederico Figueiredo atacou deixando para trás todos os adversários, inclusive o colega de equipa Mauricio Moreira.

Frederico Figueiredo venceu a etapa com 37 segundos de vantagem em relação ao português Henrique Casimiro (Efapel Cycling) e ao também luso Luís Fernandes (Rádio Popular - Paredes - Boavista). Quanto ao uruguaio Mauricio Moreira ficou no quarto lugar também ele a 37 segundos do vencedor da etapa.

De notar que pela primeira vez nesta edição, um ciclista da equipa angolana BAI-Sicasal-Petro de Luanda ficou no Top-6 duma etapa visto que o norte-americano Barry Miller terminou na sexta posição a 39 segundos do ciclista da Glassdrive Q8 Anicolor. O segundo ciclista da equipa angolana nesta etapa foi o uruguaio Eric Antonio Fagundez (BAI - Sicasal - Petro de Luanda) que ficou no 14° lugar a 2 minutos e 21 segundos do vencedor da etapa.

Barry Miller, ciclista norte-americano da equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda. © LUSA - PEDRO SARMENTO COSTA

Na geral, o ciclista português Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor) veste agora a camisola amarela de líder. No segundo lugar está o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor), a 7 segundos do líder, e o terceiro lugar é ocupado por Luís Fernandes (Rádio Popular - Paredes - Boavista), a 38 segundos do atleta luso.

De notar que a equipa angolana BAI-Sicasal-Petro de Luanda participa na prova com 3 atletas espanhóis, um uruguaio, um norte-americano e dois angolanos - José Cruz e Igor Silva.

Na geral, o melhor atleta da equipa é o norte-americano Barry Miller, que ocupa o 24° lugar a 12 minutos e 49 segundos do líder. Quanto aos atletas angolanos: Igor Silva está na 109ª posição, enquanto José Cruz ocupa o 111° lugar.

Nesta quinta-feira, 11 de Agosto, decorre a sexta etapa que liga Águeda a Maia numa distância de 159,9 quilómetros.

Volta a Portugal 2022. © LUSA - PEDRO SARMENTO COSTA

