Conselho de Segurança debruça-se sobre central nuclear ucraniana de Zaporijjia

Decorre esta tarde em Nova Iorque uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, a pedido da Rússia, sobre a segurança na zona da central nuclear de Zaporijjia, no sudeste da Ucrânia, que Moscovo e Kiev se acusam mutuamente de bombardear desde terça-feira.

Os bombardeamentos na zona em torno da central nuclear de Zaporijjia continuam desde terça-feira segundo as autoridades ucranianas. Na noite de ontem para hoje, o governador local deu conta de 3 mortos e 9 feridos em Nikopol, a cerca de 100 quilómetros da central. No Donbass, no leste do país, o chefe da administração militar de Donetsk, deu conta esta manhã da morte de 11 civis nas últimas 24 horas na região.

Isto acontece depois de na noite de terça para quarta-feira, a área que circunda a central de Zaporijjia, a maior da Europa, ter sido alvo de bombardeamentos que provocaram um total de 14 mortos. Ambas as partes se acusam da ocorrência sem que seja possível actualmente verificar quem está por detrás destes bombardeamentos, sendo que na terça-feira à noite, o operador ucraniano Energoatom afirmou que as forças russas têm estado a preparar a ligação da central à Crimeia, península sob controlo russo desde 2014, danificando -a seu ver- voluntariamente a instalação.

Na reunião convocada esta tarde na sede da ONU, é precisamente esta situação -que suscita a preocupação da comunidade internacional- que vai ser abordada. A Agência Internacional da Energia Atómica que desde já considerou que "foram violados praticamente todos os sete pilares indispensáveis para a segurança nuclear", indicou em comunicado que iria informar o Conselho de Segurança sobre esta matéria bem como sobre "os seus esforços para estabelecer uma missão de peritos no recinto logo que seja possível".

Esta reunião acontece quando ao mesmo tempo, a questão da Crimeia também volta a estar em cima da mesa. A Crimeia "é ucraniana" e "Kiev nunca vai abandoná-la", afirmou na terça-feira o Presidente Zelensky, no dia em que um paiol num aeródromo militar russo na Crimeia foi destruído por potentes explosões, com um balanço de pelo menos um morto.

A Rússia refere que nenhum bombardeamento ou tiro está na origem do sucedido. Por seu lado, ao ser questionado sobre uma eventual responsabilidade do seu país no que sucedeu, o ministro da defesa ucraniano apenas ironizou sobre a possibilidade dessas explosões terem sido provocadas por "cigarros mal apagados".

