Coreia do Sul: Seul devastada por chuvas torrenciais que fizeram dezenas de mortos

O último balanço das inundações na Coreia do Sul aponta para 11 mortos e 8 pessoas desaparecidas. Mais de 5 mil pessoas também foram evacuadas.

São impressionantes as fotografias e os vídeos que circulam nas redes sociais. Pessoas com água até à cintura, estações de metro inundadas, centros comerciais debaixo de água… O bairro de Gangnam, em Seul, foi dos mais atingidos, havendo até carros quase submersos.

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, sublinhou que foram as maiores chuvas recenseadas em Seul desde que abriram os registos climáticos, ou seja há 115 anos.

No que diz respeito às vítimas, três morreram por estarem impedidas de sair do apartamento, subterrâneo, inundado. As vítimas eram uma adolescente, a mãe e a tia, segundo fontes locais.

De notar que das 11 mortes, seis aconteceram em Seul, três na província próxima de Gyeonggi e duas em Gangwon, informou o ministério do Interior.

