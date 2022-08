Estados Unidos : Salman Rushdie ligado a ventilador após ataque

Estados Unidos

O escritor britânico, Salman Rushdie, de 75 anos, ainda não está fora de perigo. O Autor dos "Versículos Satânicos", foi esfaqueado, esta sexta-feira, em Chautauqua, no Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, por um homem de 24 anos. Nas redes sociais, várias personalidades condenaram o ataque e enviaram mensagens de apoio à liberdade de imprensa.

Publicidade Continuar a ler

As “notícias não são boas” avançou Andrew Wylie, agente de Salman Rushdie.

De acordo com a polícia local “um suspeito subiu ao palco e iniciou o ataque” quando Salman Rushdie participava numa conferencia sobre a importância dos Estados Unidos na proteção dos artistas e mais precisamente sobre o direito de asilo.

O autor do ataque foi identificado, trata-se de um cidadão, de 24 anos, de origem libanesa, Hadi Matar. Nas redes sociais, Matar não esconde as opiniões politicas e religiosas tendo fotos de várias figuras da revolução Islâmica iraniana. O suspeito, tinha en sua possessão uma falsa carta de condução com uma identificação cujo nome faz referência a um antigo líder do Hezbollah.

#BREAKING US law enforcement sources have told @nypost Hadi Matar, the 24-year old man who stabbed Salman Rushdie, had sympathies toward the Iranian gov't and had shared social media posts in support of Iran & its Revolutionary Guard & in support of Shia extremism more broadly. https://t.co/eLUz7r8FKh — Iran International English (@IranIntl_En) August 12, 2022

Ainda de acordo com The Guardian, não se sabe se o ataque é de autoria de uma organização extremista o se se trata de um acto isolado perpetrado por um simpatizante extremista chiita. Neste momento, nenhuma organização revendicou o ataque.

Esfaqueado no pescoço e no abdómen, Rushdie vive sobre constantes ameaças de morte desde que o aiatola iraniano Khomeni emitiu em 1989 uma fatua apelando ao seu assassínio. O diário ultraconservador do Irao, Kayhan felicitou este sábado o homem que apunhalou Rushdie.

Vários tradutores do livro de Rushdie também já foram vítimas de ataques como o tradutor japonês Hitoshi Igarashi morto em 1991, depois de ter sido esfaqueado.

Nas redes sociais, várias personalidades condenaram o ataque e enviaram mensagens de apoio à liberdade de imprensa tal como o presidente frances, Emmanuel Macron.

For 33 years, Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism. He has just been the victim of a cowardly attack by the forces of hatred and barbarism. His fight is our fight; it is universal. Now more than ever, we stand by his side. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro