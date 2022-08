FBI apreende documentos classificados confidenciais em casa de Trump

Estados Unidos

O FBI apreendeu vários documentos confidenciais, após buscas a casa do antigo Presidente norte-americano, Donald Trump, em Mar-A-Lago, no estado da Florida. Foi ainda encontrado um documento sobre a presidência francesa de Emmanuel Macron, mas nenhum detalhe foi dado sobre este assunto.

Publicidade Continuar a ler

Desde 8 de Agosto que a casa de Donald Trump esta a ser revistada pelos agentes do FBI. Ontem, dezenas de documentos classificados como confidenciais foram encontrados.

Segundo o The New York Times, o objetivo do FBI é investigar os potenciais crimes relacionados com a violação da Lei de Espionagem. Esta lei proíbe a retenção de informações de segurança nacional que pode prejudicar a segurança dos Estados Unidos.

Para além dos documentos classificados ultra-secretos, o FBI encontrou informações sobre Roger Stone, um próximo de Donald Trump que o antigo presidente indultou em 2020 após ter sido condenado a 3 anos de prisão. Stone tinha sido condenado por obstrução a justiça durante as investigações sobre a potencial influência da Rússia durante a campanha de Trump en 2016.

O antigo presidente americano negou ter qualquer documento confidencial na sua residência alegando que “são sempre as mesmas pessoas que lhe querem mal”

A residência de Donald Trump ainda está a ser alva de buscas. Se Trump for considerado culpado de ocultar documentos confidenciais, podendo ficar impedido de se apresentar a uma cargo político.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro