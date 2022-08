Ataque em Jerusalém faz 8 feridos

Era 1h30 da manhã quando o som de uma espingarda automática foi ouvido na Cidade Velha de Jerusalém, perto do Muro das Lamentações. Um homem abriu fogo em direção a um autocarro, ferindo 8 pessoas, 2 das quais estão num estado grave. Entre os feridos graves encontrava-se uma mulher grávida de 35 anos que acabou por dar à luz no hospital. A mulher e o recém-nascido ainda estão em perigo.

Last night, a terrorist shot at a bus in Jerusalem wounding 8 people, including a pregnant 30 year old woman and a 60 year old man who are in critical care. We pray for their full recovery.

This attack on Israel's capital, a city sacred to all three religions, must be condemned. pic.twitter.com/1XAYZBVSe9