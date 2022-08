Zelensky acusa a Rússia de usar a central de Zaporijjia para fazer chantagem

As acusações foram feitas este sábado, durante o habitual discurso à nação. O Presidente ucraniano prometeu respostas concretas contra todos os soldados russos que dispararem contra a central, exigindo ainda que sejam julgados por um tribunal internacional.

Volodymir Zelensky também acusa a Rússia de estar a utilizar a central de Zaporijjia como abrigo para atacar as cidades de Nikopol e Marhanets, controladas pela Ucrânia; De referir, que estas cidades se encontram na outra margem do rio Dnieper, mesmo em frente à central nuclear.

Enquanto a Ucrania e a Russia continuam a acusar-se mutuamente dos ataques à central, a Agência Internacional de Energia Atómica emitiu um comunicado onde se mostra preocupado com o facto de nenhum membro da agência ter tido, até ao momento, a oportunidade de realizar uma visita à central de Zaporijjia.

Uma situação anormal, aos olhos da Agência Internacional de Energia, numa altura em que o a invasão russa da Ucrânia entra no sexto mês.

.@rafaelmgrossi at #UNSC: "Since 24 Feb IAEA has closely monitored the situation at nuclear facilities as well as activities involving radioactive sources & nuclear material in #Ukraine, focusing on implications for nuclear safety, security & safeguards." https://t.co/fmm6Li3dVQ