Índia celebra 75 anos de Independência

Índia

Antes da cerimónia de comemoração do 75 anos da Independência da Índia, crianças em idade escolar em Amritsar, Punjab, comemoram a data com a bandeira da Índia.

A Índia assinala esta segunda-feira, 15 de Agosto, 75 anos de independência. Com mais de 1,3 mil milhões de habitantes, é a maior democracia do mundo. No entanto, os opositores do primeiro-ministro, Narendra Modi, denunciam a deriva ditatorial do poder. No passado 5 de Agosto, os líderes do Congresso, principal partido da oposição, foram proibidos de se manifestar contra a inflação e o desemprego.

A Índia comemora 75 anos de independência, um passo importante na jornada da maior democracia do mundo, herdeira de uma civilização milenar e de uma diversidade única. Desde a independência, a população cresceu de 350 milhões para 1,35 mil milhões. Existem 22 línguas oficiais, com diferentes escritas e centenas de dialectos. Todas as principais religiões do mundo estão integradas na sociedade indiana e beneficiam de garantias constitucionais.

A Índia é a quinta maior economia do mundo e está a crescer rapidamente. O país é um grande produtor de produtos agrícolas, a sexta maior economia manufactureira, um grande produtor de produtos farmacêuticos, uma potência nuclear e espacial e líder em pagamentos digitais e suporte para infra-estrutura digital aberta, criando o terceiro maior ecossistema de startups do mundo. A Índia ajudou a administrar mais de dois mil milhões de doses de vacinas contra a Covid. O país mantém a segurança das suas fronteiras e a liberdade dos mares, mantendo as responsabilidades internacionais – fortalecendo as instituições e promovendo a paz por meio de acordos com todos e um futuro sustentável.

Em 2047, quando a Índia assinalar os 100 anos de independência, o país "estará entre as três principais economias", como disse o primeiro-ministro Narendra Modi, descrevendo uma economia "inclusiva e equitativa; um horizonte democrático que pertence aos cidadãos de todas as religiões". A Índia vê a França e a União Europeia como "parceiros-chave na promoção de um Indo-Pacífico estável, pacífico e próspero, livre de conflitos e coerção".

A França é um parceiro importante no progresso do país e nos esforços internacionais quanto à partilha de parceria estratégica caracterizada por sete décadas de confiança. Da mesma forma, esta parceria pode vir a ajudar a enfrentar novas ameaças, do fundo do mar ao espaço e ao ciberespaço. Ao liderar conjuntamente a International Solar Alliance, que tem mais de 100 membros, a Índia e a França mobilizaram-se em torno de um grande desafio global. Surgiu um novo foco que se junta ao hidrogénio verde, saúde, uso sustentável dos oceanos, poluição plástica e biodiversidade.

15 de Agosto de 1947

No dia 15 de Agosto de 1947, a Índia libertava-se da colónia britânica depois de uma longa luta e em circunstâncias trágicas desde a Partição Partição da Índia, que antecedeu a independência, causando milhões de mortes. Esta segunda-feira é dia de celebrações e de acertos de contas em Nova Deli.

A revista India Today, próxima do poder actual, publicou uma sondagem para perceber o que os indianos pensam do país. Resultado: uma chuva de elogios ao primeiro-ministro. A Independência da Índia ocorreu através de uma luta não violenta liderada por Mahatma Gandhi e muitos outros líderes que têm sido inspiração para as lutas pela liberdade em todo o mundo.

