Ciclismo: Mauricio Moreira venceu a Volta a Portugal

Ciclismo

O ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor) venceu pela primeira vez a Volta a Portugal em bicicleta, que terminou na segunda-feira 15 de Agosto com um contra-relógio de cerca de 19 quilómetros que vai ligar o Porto a Vila Nova de Gaia.

A décima e derradeira etapa da Volta a Portugal ligou Porto a Vila Nova de Gaia num contra-relógio de cerca de 19 quilómetros. O vencedor da etapa foi o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor) que terminou com 21 segundos de vantagem em relação ao português António Carvalho (Glassdrive Q8 Anicolor), e com 1 minuto e 5 segundos de vantagem em relação ao espanhol Alejandro Manuel Marque (Atum General / Tavira / Maria Nova Hotel).

O camisola à partida para a última etapa, o português Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor), acabou na sétima posição a 1 minuto e 16 segundos do ciclista uruguaio.

De notar que, nesta derradeira etapa, o norte-americano Barry Miller da equipa angolana BAI-Sicasal-Petro de Luanda ficou no 23° lugar a 2 minutos e 06 segundos do vencedor.

Mauricio Moreira, ciclista uruguaio. © LUSA - PEDRO SARMENTO COSTA

Mauricio Moreira faz história na prova

Na geral, o ciclista uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor) terminou com a camisola amarela de líder, vencendo a prova, a Volta a Portugal, pela primeira vez. De referir que pela primeira vez na história da prova, um ciclista do Uruguai arrecadou o troféu de vencedor.

No segundo lugar ficou o português Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor), a 1 minuto e 9 segundos do vencedor, e o terceiro lugar ficou na posse do também português António Carvalho (Glassdrive Q8 Anicolor), a 2 minutos e 35 segundos do atleta uruguaio.

Na geral, o melhor atleta da equipa angolana foi o norte-americano Barry Miller, que terminou no 16° lugar a 16 minutos e 08 segundos do líder. Quanto aos atletas angolanos: Igor Silva ficou na 105ª e última posição a 2 horas 44 minutos e 44 segundos, enquanto José Cruz acabou por desistir na oitava etapa.

De notar que a equipa angolana BAI-Sicasal-Petro de Luanda participou na prova com 3 atletas espanhóis, um uruguaio, um norte-americano e dois angolanos - José Cruz e Igor Silva.

No entanto, apenas cinco chegaram ao fim: o norte-americano Barry Miller, o espanhol Mauro Rato, o uruguaio Eric Antonio Fagundez, o espanhol Mikel Mujika e o angolano Igor Silva. Dois atletas acabaram por desistir durante a prova: o espanhol Iñigo Gonzalez e o angolano José Cruz.

Os vencedores de todas as classificações na Volta a Portugal em bicicleta. © LUSA - PEDRO SARMENTO COSTA

Glassdrive venceu duas outras classificações

Para além dos três primeiros lugares na geral individual, a equipa portuguesa Glassdrive arrecadou a classificação por equipas, enquanto o português Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor) conquistou a classificação da montanha, de melhor trepador com 60 pontos.

A classificação por pontos, de melhor sprinter, foi arrecadada pelo norte-americano Scott McGill (Wildlife Generation) com 190 pontos, enquanto o melhor jovem foi o espanhol Jokin Murguialday (Caja Rural - Seguros RGA).

Em 2023, a Volta a Portugal em bicicleta vai começar em Viseu e terminar em Viana do Castelo.

Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor) venceu a Volta a Portugal em bicicleta. © LUSA - PEDRO SARMENTO COSTA

