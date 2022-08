Armas nucleares

Coreia do Sul propõe plano de ajuda a Pyongyang em troca de desnuclearização

O Presidente Yoon Suk-yeol propôs uma plano à Coreia do Norte tendo como propósito o fim das manobras nucleares no país. AFP - KIM HONG-JI

Texto por: RFI 1 min

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, anunciou que o país está disposto a oferecer um amplo pacote de ajuda à Coreia do Norte em troca da desnuclearização do país, algo que Pyongyang já rejeitou no passado.