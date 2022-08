Exército chinês realiza novas manobras militares em torno de Taiwan

China/Taiwan

O exército chinês anunciou esta segunda-feira (15) que realizou novos exercícios militares em torno de Taiwan, no momento em que uma delegação de legisladores do congresso americano encontra-se na Ilha.

Publicidade Continuar a ler

O exército chinês "tomará todas as medidas necessárias para defender resolutamente a soberania nacional", foram as palavras escolhidas pelo coronel Shi Yi, também porta-voz do Comando de Operações do Teatro Oriental do Exército Popular de Libertação (EPL), ao anunciar uma nova série de manobras militares no Estreito de Taiwan.

O ministério de Defesa de Taiwan comunicou uma incursão de 22 aviões e seis navios chineses no espaço aéreo e marítimo da ilha, que teriam cruzado uma linha de “fronteira” não oficial no Estreito de Formosa, que até então era respeitada pelos dois lados.

O comunicado ressalta ainda que estes exercícios decorrem no momento em que cinco legisladores do congresso norte-americano encontram-se de visita “surpresa” à Ilha, apenas duas semanas após a conturbada visita de Nancy Pelosi.

Esta visita enfureceu os canais diplomáticos de Pequim.

A embaixada da China em Washington disse no domingo que "os membros do Congresso deveriam agir de acordo com a " política de uma só China ", seguida pelo governo norte-americano" e argumentou que esta visita - que foi realizada sem nenhum aviso prévio - “mais uma vez prova” que os Estados Unidos não querem a estabilidade na região ao “ingerir-se nos assuntos internos da China”.

Membros do Congresso dos Estados Unidos visitam Taiwan, num momento de tensão diplomática com Pequim. © Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro