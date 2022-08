Crimeia: Explosão numa base russa, um acto de sabotagem para Moscovo

Rússia/Crimeia

Uma base russa na Crimeia foi atingida na terça-feira 16 de Agosto. Moscovo denuncia um acto de sabotagem sem nomear ninguém. Várias infraestruturas como um depósito de munições foram atingidas.

Uma central eléctrica, uma via férrea, várias casas e uma base russa foram atingidas na terça-feira de manhã com a deflagração de incêndios.

As autoridades russas falam em sabotagem sem que os autores fossem identificados.

Segundo o Ministério russo da Defesa, o incêndio começou num depósito de munições numa cidade a dez quilómetros de Djankoi, maior cidade dessa região, no norte da Península da Crimeia.

Duas pessoas ficaram feridas nesse incêndio.

A via férrea ficou, quanto a ela, danificada e vai perturbar o regresso das pessoas que estavam de férias. Desde já nenhum comboio estará activo nessa zona nesta quarta-feira.

Apesar da via férrea estar reparada, segundo as autoridades russas, não será utilizada por enquanto, e autocarros vão repatriar as pessoas que querem regressar à Rússia.

Recorde-se que a Crimeia, anexada em 2014 pela Rússia, também serve neste momento de base para as forças russas que combatem na Ucrânia.

As explosões podem provocar alguns problemas na logística das forças armadas russas.

Na semana passada, uma base militar russa em Saki, no Sul da Península da Crimeia, também foi danificada com um incêndio e várias explosões. Esses incidentes fizeram um morto e vários feridos.

Segundo as autoridades russas esses incidentes foram provocados por negligência.

Moscovo não nomeou os culpados, mas os ucranianos mantêm uma certa ambiguidade. Aliás as autoridades ucranianas pedem aos cidadãos que se mantenham longe das instalações militares russas devido às explosões. Segundo informações recolhidas, várias pessoas tentam sair da Crimeia.

Recorde-se que veículos lança-roquetes foram entregues à Ucrânia e têm uma capacidade para atingir alvos a cerca de 80 quilómetros, no entanto a Ucrânia garantiu que não vai atacar o território russo… mas o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lembrou que a Crimeia é ucraniana.

Explosões na Crimeia. © REUTERS - STRINGER

