Investigação reconhece que ataque israelita matou 5 crianças em Gaza

Roquetes na Faixa de Gaza. Imagem de Arquivo. © AP - Hatem Moussa

Texto por: Marco Martins 1 min

Segundo o diário Haaretz, após ter acusado o Jihad Islâmico de ter assassinado cinco crianças com um roquete que acabou por cair em Gaza no início de Agosto, fontes israelitas reconhecem que foi um ataque do Estado hebreu que matou esses menores.