Israel anuncia retoma total de relações diplomáticas com Turquia

Israel anunciou, esta quarta-feira, a retoma total das relações diplomáticas com a Turquia e o regresso dos embaixadores aos dois países. O chefe da diplomacia turca declarou que Ancara "não abandonará a causa palestiniana", mesmo com o restabelecimento das relações.

O primeiro-ministro israelita Yaïr Lapid indicou, em comunicado, que "foi decidido elevar o nível dos laços entre os dois países para relações diplomáticas plenas e reencaminhar os embaixadores para os dois países". Os embaixadores tinham sido convocados em 2018 depois da morte de manifestantes palestinianos em Gaza, mas as relações já tinham começado a ficar tensas com o caso do navio turco Mavi Marmara, quando forças israelitas lançaram um assalto sobre a embarcação que tentava levar ajuda à Faixa de Gaza.

O chefe do Governo israelita acrescentou que "a retoma das relações com a Turquia é uma mais-valia para a estabilidade regional e uma notícia económica muito importante para os cidadãos de Israel".

Entretanto, o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlüt Cavusoglu, indicou que Ancara "não abandonará a causa palestiniana" mesmo com a retoma total das relações diplomáticas com Israel. O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan apresenta-se como um fervoroso defensor da causa palestiniana e tem criticado a política de Israel para com os territórios ocupados.

Em Março, o Presidente israelita Isaac Herzog visitou a Turquia, algo que não acontecia desde 2007. Por sua vez, o ministro turco dos Negócios Estrangeiros realizou, no final de Maio, uma deslocação oficial a Jerusalém no âmbito da reaproximação diplomática. Em Junho, o então chefe da diplomacia turca e agora primeiro-ministro israelita Yaïr Lapid também foi a Ancara.

