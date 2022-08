Liz Cheney perde primária mas promete lutar contra Trump

#Estados Unidos

Liz Cheney, noite eleitoral em Jackson, no estado do Wyoming,16 de Agosto de 2022.

A porta-voz dos republicanos anti-Trump, Liz Cheney, perdeu a primária republicana no estado do Wyoming. Liz Cheney foi derrotada por Harriet Hageman, candidata apoiada pelo ex-Presidente dos Estados Unidos, mas promete que vai "fazer tudo" para que Donald Trump não volte a ser Presidente do país.

Liz Cheney perdeu o seu lugar no Congresso dos Estados Unidos, depois de ter sido derrotada nas primárias no estado de Wyoming por Harriet Hageman, candidata apoiada pelo ex-Presidente dos Estados Unidos. A sua derrota acontece depois das repetidas críticas a Donald Trump e do seu papel de vice-presidente na comissão parlamentar que está a investigar o ataque ao Capitólio de 6 de Janeiro de 2021 e a responsabilidade do ex-Presidente.

Liz Cheney também integrou o grupo dos dez republicanos que votaram pela destituição de Trump na sequência da invasão do Capitólio. Dos dez congressistas, apenas dois passaram o teste das primárias, quatro foram afastados por candidatos apoiados por Trump e outros quatro desistiram de concorrer. Tom Rice, da Carolina do Sul, Peter Meijer, do Michigan, e Jaime Herrera Beutler, de Washington, perderam as primárias face a candidatos apoiados pelo ex-Presidente; John Katko, Fred Upton, Anthony Gonzalez e Adam Kinzinger não se recandidataram; Apenas David Valadao, da Califórnia, e Dan Newhouse, de Washington, avançam para as eleições intercalares de Novembro.

As derrotas de Liz Cheney e dos outros republicanos que se opuseram a Trump ilustram o peso que o ex-Presidente continua a ter no Partido Republicano, depois de ele ter dado a entender que se pretende recandidatar às presidenciais de 2024.

Filha do antigo vice-Presidente Dick Cheney, Liz Cheney faz parte da ala direita dos republicanos. Eleita há seis anos para a Câmara dos Representantes, a jurista sempre defendeu a indústria das energias fósseis no Wyoming, é pró-armas e anti-aborto. Liz Cheney apoiava Donald Trump até ao assalto do Capitólio que descreveu como um ataque contra a democracia e contra a Constituição e cuja responsabilidade atribuiu a Donald Trump.

O antigo Presidente reagiu à derrota de Liz Cheney como um resultado « maravilhoso para a América », acrescentando esperar que ela possa desaparecer da paisagem política. Essa não é, de todo, a intenção da republicana que vai continuar até Janeiro na comissão de inquérito ao ataque do Capitólio e que avisou que o trabalho não terminou, antes está apenas a começar. Liz Cheney lembrou, ainda, que Abraham Lincoln perdeu duas vezes nas eleições para a Câmara dos Representantes e para o Senado, antes de vencer as presidenciais. Poderá isso dizer que ela se vai candidatar para enfrentar directamente Trump ? Para já, apenas disse, depois da derrota desta terça-feira à noite, que vai « fazer tudo » para que Donald Trump não volte a ser Presidente.

