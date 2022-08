Futebol: Benfica derrotou Dínamo Kiev e aproxima-se da Champions

Futebol

O Benfica derrotou os ucranianos do Dínamo Kiev por 0-2 na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Na Polónia, casa emprestada do Dínamo Kiev, os ucranianos receberam e perderam por 0-2 frente à equipa lisboeta na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos.

No Estádio Miejski Wladyslawa Króla em Lodz, os encarnados abriram rapidamente o marcador aos 9 minutos de jogo com um tento apontado pelo defesa brasileiro de 29 anos, Gilberto.

O Benfica não vai abrandar na primeira parte e até vai acrescentar um segundo golo aos 37 minutos com um tento marcado pelo avançado português de 21 anos, Gonçalo Ramos.

A equipa lisboeta vai continuar a dominar o encontro, mas na segunda parte não vai haver mais golos, aliás o Dínamo Kiev até foi mais perigoso, mas sem conseguir ultrapassar o guarda-redes greco dos encarnados, Odysseas Vlachodimos.

O Benfica venceu por 0-2 e parte com uma certa vantagem para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos, que se vai realizar a 23 de Agosto em Lisboa no Estádio da Luz.

Em declarações à imprensa no fim do jogo, o técnico alemão do Benfica, Roger Schmidt, estava satisfeito, mas lembro que ainda falta a segunda mão: "Foi um jogo difícil e intenso, como esperávamos. O Dínamo é uma boa equipa, especialmente com espaço, nos momentos de transição. Penso que trabalhámos bem, por vezes precisámos do guarda-redes, os defesas-centrais estiveram bem. Ganhámos 2-0, temos de vencer em casa na próxima semana. Queríamos dar um bom primeiro passo, conseguimos, mas não podemos perder o foco. Temos de descansar e preparar-nos o melhor possível para a segunda mão", acrescentou.

Quanto a Gilberto, defesa brasileiro, admitiu que é sempre um sonho marcar na Liga dos Campeões europeus: “Já não é a primeira vez que marco na Liga dos Campeões, é um sonho. A sensação é sempre a mesma, marcar pelo Benfica e na ‘Champions’. Fico muito feliz, é um golo muito importante, ainda temos de suar muito para nos qualificarmos. Temos uma equipa muito forte este ano, tanto os titulares como os suplentes. Quem tiver minutos tem de dar o máximo, é o que procuro fazer”, afirmou.

Igualmente em declarações à imprensa, o técnico romeno do Dínamo Kiev, Mircea Lucescu, esperava um resultado diferente: "Foi um jogo difícil para nós. Tivemos várias oportunidades para marcar, mas não as convertemos, mas comparar-nos com o adversários de hoje acho que não faz sentido. O Benfica tem uma equipa multinacional, com quatro ou cinco brasileiros, dois argentinos, um espanhol, um grego, um português de alto nível, enquanto nós, como viram, tínhamos jogadores que estiveram recentemente na formação, com 18 e 19 anos. Em suma, foi uma partida muito interessante, para os fãs, com certeza. Para mim não porque acreditei que poderíamos ganhar este jogo. Temos o jogo da segunda mão pela frente, onde espero que os jogadores mostrem tudo do que são capazes. Hoje felicito o Benfica pela vitória", concluiu.

Recorde-se que o Benfica, para chegar a esta fase, eliminou os dinamarqueses do Midtjylland por 7-2 no conjunto das duas mãos - 4-1 e 3-1.

Quanto ao Dínamo Kiev eliminou os austríacos do Sturm Graz por 3-1 no conjunto das duas mãos na 3ª pré-eliminatória, e derrotou os turcos do Fenerbahçe por 2-1 no conjunto das duas mãos na 2ª pré-eliminatória.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © REUTERS - MURAD SEZER

