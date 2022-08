Liga dos Campeões Feminina: Benfica segue em frente na prova

Futebol Feminino

A Liga dos Campeões feminina começou nesta quinta-feira 18 de Agosto com a primeira eliminatória de acesso à fase de grupos. O Benfica venceu por 9-0 o Hajvalia do Kosovo e apurou-se para a final do torneio que decorre nos Países Baixos.

Nesta primeira fase vão-se realizar 15 torneios com meias-finais e final para encontrar 15 equipas que se vão juntar aos 9 clubes que já estão na segunda fase.

Na primeira eliminatória encontramos a única equipa portuguesa na prova, o Benfica, e um dos três clubes franceses, o Paris FC - Paris Futebol Clube.

Os golos da equipa lisboeta foram apontados pela defesa portuguesa Sílvia Rebelo, pela ponta-de-lança lusa Jéssica Silva, pela centro-campista brasileira Ana Vitória, pela ponta-de-lança canadiana Cloé Lacasse, pela defesa portuguesa Lúcia Alves, pela centro-campista lusa Andreia Norton e pela ponta-de-lança brasileira Marta Cintra, que apontou três tentos.

Com este triunfo, as encarnadas vão defrontar o vencedor do encontro entre as holandesas do Twente e o Agarista-ȘS Anenii Noi da Moldávia na final deste torneio que decorre nos Países Baixos.

Quanto ao Paris FC está na Escócia em Glasgow para um desses torneios. As parisienses defrontaram e vencer as suíças do Servette por 3-0.

Antes do jogo, em entrevista exclusiva à RFI, Ágata Filipa, defesa portuguesa de 27 anos do Servette, tinha abordado a primeira eliminatória da Liga dos Campeões feminina frente ao Paris FC.

Ágata Filipa, atleta portuguesa do Servette 18-08-2022

O Paris FC vai agora medir forças com o vencedor do encontro entre o Glasgow City e a AS Roma.

Ágata Filipa (centro), futebolista portuguesa. © Cortesia Servettefc

