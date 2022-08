Volodymyr Zelensky quer protecção pela ONU da central nuclear de Zaporijjia

Ucrânia

Nesta quinta-feira, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu em Lviv, na Ucrânia, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o Secretário-geral da ONU, António Guterres. O chefe de Estado da Ucrânia pediu à ONU para proteger a central nuclear de Zaporijjia.

Foi uma tarde de encontros em Lviv, cidade ucraniana no Oeste do país. Volodymyr Zelensky encontrou-se com o Chefe de Estado turco e com o Secretário-geral da ONU português, individualmente antes de uma reunião tripartida.

Após o encontro com António Guterres, o presidente ucraniano pediu à ONU para “garantir a segurança deste activo estratégico (ndr: a central nuclear de Zaporijjia), a sua desmilitarização e completa libertação das tropas russas”, defendeu Volodymyr Zelensky.

Recorde-se que as forças russas controlam a central nuclear de Zaporijjia, mas ambas as partes se acusam mutuamente de ataques que podem provocar um desastre nuclear.

Nestas últimas semanas, o Presidente turco, bem como o Secretário-geral da ONU, têm tentado mediar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

Numa dessas mediações, as partes concordaram permitir a exportação de cereais ucranianos, no final de Julho. Desde então vários navios deixaram a Ucrânia rumo a diferentes destinos, passando obrigatoriamente pela Turquia para uma vistoria de peritos antes de seguir viagem.

Para o Presidente ucraniano, para além das mediações, esta visita de Recep Tayyip Erdogan, primeira desde o início do conflito, é uma mensagem de “apoio” ao seu país.

