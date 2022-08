Filha de ideológo de Putin morre em explosão em Moscovo

Guerra na Ucrânia

A filha de Alexander Dugin, um intelectual russo ultranacionalista cujas ideias servem de inspiração para a governação de Vladimir Putin, morreu quando uma bomba colocada no carro onde seguia explodiu nos arredores de Moscovo. As autoridades russas culpam os separatistas ucranianos.

A explosão aconteceu na noite de sábado, levando o veículo de Daria Dugina a embater em chamas contra as protecções numa estrada a cerca de 40 quilometros de Moscovo. Segundo as autoridades russas, a jovem de 30 anos não seria o alvo deste ataque, já que o carro onde seguia pertencia ao pai e Daria Dugina apenas terá pedido o carro emprestado.

As ideias ultranacionalistas de Alexander Dugin, pai de Daria, parecem inspirar Vladimir Putin, com este intelectual a defender há muito tempo a ideia de uma reunificação russa, ou seja, a invasão da Ucrânia e de todos os territórios onde se fala russo. Devido ao seu posicionamento face à invasão da Crimeia em 2014, Dugin figura na lista de pessoas sancionadas pelos países ocidentais.

Alexander Dugin é mesmo apelidado como o Rasputin de Vladimir Putin, fazendo alusão ao místico, que muitos identificam também de charlatão, que aconselhava a família do imperador Nicolau II antes da sua execução pelo regime bolchevique no início do século XX. Há também quem o classifique como "o cérebro" de Putin.

A morte de Daria Dugina está agora a ser apontada como um ataque dos chamados separatistas ucranianos que trabalham, segundo as autoridades russas, para Kiev, como uma tentativa de intimidação de Vladimir Putin.

