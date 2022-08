Zelensky avisa que Rússia pode tentar algo "repugnante" no dia da independência da Ucrânia

Guerra na Ucrânia

O Presidente Volodymyr Zelensky avisou que no dia da indepedência da Ucrânia os russos podem atacar em força.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisou que para dia 24 de Agosto, dia da independência da Ucrânia e dia em que se assinalam os seis meses da invasão russa, Moscovo pode estar a preparar um ataque particularmente forte e "cruel".

A ocasião pode despertar a ira de Moscovo. No dia 24 de Agosto, a Ucrânia celebra o dia da independência da URSS em 1991 e assinalam-se também os seis meses da invasão russa do país, dois motivos, segundo o Presidente Volodymyr Zelensky para a Rússia estar a preparar algo "particularmente repugnante" e "cruel" contra os ucranianos.

Numa mensagem no sábado à noite, o Presidente ucraniano alertou que um dos principais objectivos da Rússia nesse dia será de "humilhar" o país, criando "desânimo, medo e conflito". O líder pediu aos seus concidadãos para resistirem a qualquer provocação .

Algumas cidades, como Kharkiv, já anunciaram um recolher obrigatório desde a meia-noite de dia 23 até ao dia 25, com vigilância militar redobrada face a possíveis ataques das forças russas.

Na frente dos combates, os ataques russos continuam com o governador da região de Donetsk a dar conta de quatro civis mortos e dois outros feridos neste fim de semana. Também Kharkiv recebeu novamente ataques, assim como a região de Odessa tem sido novamente fustigada. Cerca de cinco mísseis foram lançados nesta região a partir do Mar Negro, tendo dois sido abatidos pelas defesas anti-mísseis.

Ao mesmo tempo e depois de uma conversa com Emmanuel Macron na sexta-feira, Vladimir Putin vai finalmente deixar uma equipa da Agência Internacional de Energia Atómica aceder à central nuclear de Zaporijjia, com António Guterres a pedir aos russos que não cortem a rede de electricidade ucraniana. Zaporijjia produz é uma das maiores centrais nucleares do Mundo e produz grande parte da electricidade consumida na Ucrânia.

