Rússia volta a atacar Nikopol, perto da central nuclear de Zaporijia

Central nuclear de Zaporijia, Agosto de 2022. REUTERS - Alexander Ermochenko

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

As forças russas continuaram a disparar sobre as zonas de Nikopol, Kryvoriz e Synelnykiv durante esta noite, perto da central nuclear de Zaporijia, a maior da Europa -, agora sob o controlo das tropas russas, continua a funcionar e produzir electricidade para responder às necessidades do sistema eléctrico ucraniano.