Futebol: Benfica decide futuro na Liga dos Campeões europeus

Benfica decide futuro na Liga dos Campeões europeus de futebol. © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

Texto por: Marco Martins 2 min

O Benfica defronta nesta terça-feira 23 de Agosto os ucranianos do Dínamo Kiev, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo a contar para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões europeus.